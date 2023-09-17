民進黨總統參選人賴清德17日赴松山慈祐宮參香，他細數在地立委參選人許淑華的辛苦過往，曾半工半讀賣炸雞，是「另外一個雞排妹」，讓許現場感動得潸然淚下。同為參選台北市南松山、信義區立委的國民黨北市議員徐巧芯，17日在《週末大爆卦》節目直呼，賴清德到底有多愛雞排妹鄭家純？黨內阻力讓他不能提名鄭，他竟找一個炸過雞排的人說是雞排妹。徐還打趣說自家早餐店也炸過雞排，但請先不要叫她雞排妹。

賴清德特別點名許淑華，大讚她是非常溫暖的人，出身基隆，對人客氣禮貌、噓寒問暖，自小來台北求學打拚，即便家境困難，但她一路奮鬥未曾放棄，求學時除了申請助學貸款外，也曾半工半讀賣炸雞，是「另外一個雞排妹，請鄉親疼惜栽培」，讓許淑華當場淚崩，頻頻轉頭拭淚。

「我現在假哭，大家不要當真！就很多人傳訊給我，告訴我賴清德這個事情，那我本人也是感動得淚流滿面！」徐巧芯表示，因為雞排妹在我們現代社會，不管是她過去的一些言行也好。雞排妹一直想要參選民進黨的立法委員，都沒有辦法參選，真的很想知道，賴清德有多愛雞排妹？

主持人李珮瑄直呼「他放不下，他停不了，只好把別人包裝成雞排妹！」徐巧芯強調，「雞排妹一定是真愛，我懂了，他就是雞排妹的狂粉！」他沒有辦法提名雞排妹，因為來自黨內一些可惡的阻力，不讓他能提名雞排妹，他就只好找一個炸過雞排的人，講說「妳就是我的雞排妹！」

「而且還讓對方淚流滿面到哭了！我也是感動到哭了欸！」徐巧芯提到，「如果有人說徐巧芯炸過雞排，欸，我也炸過雞排！因為我家開早餐店。」李珮瑄說「那妳又是另外一個雞排妹，色違（顏色不同）的雞排妹！」徐巧芯直呼「不～不要，先不要！先不要色違雞排妹！」

徐巧芯指出，要嘛賴清德對雞排妹是真心的，「辣是真愛！」不管是誰，只要有炸過雞排，我都說妳是雞排妹！太想念雞排妹了。「要嘛就是賴清德是支持我的！」所以把一個這樣的標籤貼在自家候選人身上？實在分不出許淑華是快樂地流淚，還是說：天吶！不要害我好不好？