相信不少民眾都知道，相較於台灣，日本當地一些蔬果售價十分昂貴，像是許多人都知道的「夕張哈密瓜」。而如今有消息指出，日本當地知名的麝香葡萄，近期卻莫名遭遇售價暴跌的情況，原本身價不菲的麝香葡萄，如今在超市的售價卻只有日幣398元（折合新台幣約86元）。而這背後的原因，除了產量暴增外，中國禁止進口也是主要因素。

根據日本媒體報導指出，麝香葡萄過去在日本原本要價日幣1500至2000元（折合新台幣約324元至432元），算是十分高價的水果之一。但如今卻傳出許多超市的售價都大打折扣，甚至有媒體目擊到售價只要日幣398元的情形，跌價幅度高達78%。一些時常光顧超市的顧客們也都十分驚訝，為何麝香葡萄的價格會跌這麼多。

Izumi超市的董事長五味衛表示，今年麝香葡萄的價格的確平均下跌2至3成。而山根葡萄園負責人內田善之也解釋，今年可能因為溫度較高的關係，讓葡萄的生長十分良好，果粒也大又飽滿，葡萄的產量也因為天氣的因素而跟著增加。

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而根據《ABEMA Hills》報導指出，麝香葡萄價格的下跌，除了與天候良好產量暴增有關外，就有出口水果的業者受訪時表示，因為福島排放核廢水的關係，中國的進口量下滑了2至3成，如此也導致麝香葡萄在日本境內的流通量增加，如此情況，自然會導致麝香葡萄的售價下降。