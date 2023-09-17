民進黨台北市議員、立委參選人許淑華今（17）日陪同民進黨總統參選人賴清德到松山慈祐宮、奉天宮參香。許淑華承諾，若有機會進入立法院，會加快鄰損相關法規之推動，也會爭取將地下管線建置為共同管線的相關預算！另外，賴清德細數許淑華的辛苦過往，曾半工半讀賣炸雞，是「另外一個雞排妹」，許淑華也感謝賴清德的推薦，「讓我心裡酸酸的！」

許淑華今（17）日在臉書表示，台北市近期發生的基泰大直鄰損案，及近5個月發生7次路面大型塌陷的台北天坑，這些問題並非台北市獨有。

因此，許淑華認為，中央應儘速檢視目前各地方政府針對鄰損爭議事件的程序與規範，並訂定統一的處理程序。若她有機會進入立法院，會加快鄰損相關法規之推動，並監督行政單位建立統一的鄰損爭議第三方鑑定系統，完整保證民眾的安全與權益，減少民眾受害時的無所適從。

另外，許淑華指出，市區道路頻繁出現大型天坑，多數與地下的水管線破裂漏水沖刷道路地基有關。若她有機會進入立院，會爭取將地下管線建置為共同管線的相關預算，除了能大幅減少水管線破裂就造成路面天坑以外，結合管線圖資管理、非破壞性檢測技術等，讓水、電、瓦斯等民生管路更便於管理及檢修，還給市民更安全的生活環境。

最後，由於賴清德細數許淑華的辛苦過往，曾半工半讀賣炸雞，是「另外一個雞排妹」，讓許現場感動得潸然淚下，許淑華也感謝賴清德的推薦，「讓我心裡酸酸的！」