近年來，台灣美食風吹進日本。不少日本遊客來台灣時也會拿著旅遊書按圖索驥，希望能吃到道地的台灣美食。日本財經媒體「鑽石在線」（DIAMOND online）特地摘錄長住台灣的在台日本作家前田公子為旅遊叢書所做的推薦，希望日本遊客也能像台灣人一樣，好好享用台式早餐！

前田公子表示，台灣外食文化盛行，各地都有當地人喜愛的早餐店，呼籲來台灣的日本遊客，如果有時間，可以好好享用台式早餐，而且因為價格便宜，可以從早上就開始盡情享用。

前田公子第1個點名的台式早餐是蛋餅，直言這是台式早餐的代表，而除了原味之外，還有起司、培根、鮪魚等多重口味可供選擇，還建議搭配豆漿一起點。她推薦的店家是位於台北的秦小姐豆漿店，這裡也是很多日本人喜愛的鹹豆漿名店。

其次是飯糰。與常見的日本三角形飯糰不同，台灣飯糰是又長又細，又大又重。而且台式飯糰內餡豐富，有鹹菜、水煮蛋、肉末、蔬菜等。前田公子推薦的店家是台北的劉媽媽飯糰，還特別提醒，想吃紫米飯糰，千萬要早點出門，否則可能賣光。

前田公子推薦的其他3種台式早餐還包括燒餅油條、湯包和水煎包。她指出，點了豆漿，搭配上燒餅油條，才是正宗台灣式吃法，大讚豆漿的溫和口感緩和了燒餅油條的油膩。而一早吃個熱騰騰的湯包，可以從頭到腳喚醒旅客的身心。