旗津造船者拿下前進成都大師賽參賽權。(ABSOLUTE3x3提供)

2023富邦人壽ABSOLUTE3x3聯盟賽最後一回合於17日再次降臨台中火車站二樓大平台進行兩天的比賽。此回合，男子組冠軍旗津造船者取得10月21到22日成都大師賽的參賽資格。女子組方面，本季已奪冠兩次的新北電信學院，今日與彰化培訓隊苦戰之下，喜獲第3次單站冠軍。

女子組第六回合因淡水站當天雨勢過大而暫停比賽，移至台中站進行補賽。冠軍賽由彰化培訓隊對上台北野貓，甫開賽雙方你來我往，追至9比9平手後，彰化培訓隊陳昱潔連續取分，強勢以21比9奪下冠軍，陳昱潔獲頒MVP當之無愧。值得一提的是彰化培訓隊徐詩涵、陳昱潔、郭虹廷及黃巧鈞，四人即將於22日出發代表台灣出征杭州亞運。

第八回合，女子組決賽還是由熟悉的對戰組合出線，彰化培訓隊對上新北電信學院，雙方實力相當，扎實的防守相當到位，直到時間剩最後一分半，劉惠茹靠著加罰才拉開差距，新北電信學院以16比14收下第三冠，王竫婷獲選MVP。

男子組由台中有熊運動與旗津造船者進入冠軍賽，全力爭搶FIBA3x3成都大師賽的資格。本季和冠軍擦身而過多次的旗津造船者，終於在今日收下最重要的單站冠軍。蘇文儒開賽便展現必勝的決心，得分手段多元，全場攻下12分，其中包含4顆兩分球。21比17旗津造船者提前結束比賽，蘇文儒收下MVP。

本季賽事走過七個城市，屏東大鵬灣、台中火車站、旗津豐收廣場、台北香堤廣場、台南南紡購物中心、桃園萬能科技大學、淡水金色海岸。到過海邊也深入都會市區，所到之處不僅吸引了籃球迷到場共襄盛舉，路過的遊客也能一睹3x3的精彩魅力，成功地將3X3籃球和在地景點結合，透過ABSOLUTE3x3 YouTube頻道呈現在全球球迷面前。

10月28到29日FIBA3x3台北挑戰賽將在中正紀念堂舉行，12支國外職業隊將來臺獻技，5支富邦人壽ABSOLUTE3x3聯盟賽的國內隊伍也取得台北挑戰賽資格，分別為台南仕安野獸、旗津造船者、彰化中華培訓隊、台中宏佳火雞、台北戰馬。讓我們一起期待世界級的3x3殿堂再次降臨台灣。