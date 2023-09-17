據中共外交部發布新聞指出，在馬爾他當地時間2023年9月16至17日，中共中央外事辦主任王毅與美國白宮國安顧問沙利文舉行多次會晤，就中美關係進行溝通。王毅強調，台灣問題是不可逾越的紅線，美方必須恪守中美3個聯合公報，落實不支持台獨的承諾。

中共外交部新聞稿稱，王毅與沙利文就穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。他還說，中國的發展有著強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪。

該新聞稿指出，雙方同意，繼續落實兩國元首巴厘島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。

此外，雙方還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。

美國《國家廣播電視台》（NBC）報導說，沙利文本週末在歐洲與王毅秘密會面，這是美國為努力修復與中國緊張關係所邁出的重要一步，是為保持開放的溝通渠道與負責任地管理雙方關係所進行持續努力的一部分。

報導說，這場會談可以為美國總統拜登與中共國家主席習近平今年秋天的會晤奠定基礎，這兩個全球最大經濟體之間的緊張關係因高空間諜氣球事件以及中共對俄羅斯入侵烏克蘭後陷入僵局。

目前雙方都在緊密鼓地為11月在舊金山舉行的亞太經濟合作組織(APEC)峰會做準備，這場中美峰會將有一系列經濟和安全問題有待解決，包括科技出口管制、烏克蘭戰爭以及美國與中國對台政策問題。

拜登與習近上一次會晤是去年11月在印尼巴厘島舉行的20國集團峰會期間。今年高空間諜氣球事件之後，拜登多次表示希望與習近平交談，但雙方進行通話的呼籲從未實現。拜登還表示，這次在印度新德里舉行的20國集團峰會上未能見到習近平令他感到失望。