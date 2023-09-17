注重私密處清潔，不只是女性要小心感染，男性也應照顧好小弟弟。泌尿科醫師指出，洗澡時發現龜頭長了一顆一顆的小疹子，越看越像「菜花」，可能會嚇壞不少男性，在小弟弟上出現的白疹子，其實是「珍珠丘疹」。

馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專發文表示，陰莖珍珠丘疹主要發生於龜頭冠狀溝，呈現白色、米黃色丘疹，屬於良性血管纖維瘤的一種，通常排列整齊如珍珠串般出現而得名，雖然成因不明，但據資料顯示「好發於未割包皮的男性」，推測可能因長時間疏於清潔，使得殘留的腺體分泌物和包皮垢刺激皮膚增生而長出珍珠丘疹。

陳鈺昕解釋，陰莖珍珠丘疹並非性病，病症不痛不癢，最重要的是沒有傳染性，算是良性症狀，是一種正常皮膚結構的變異。傳統的陰莖珍珠丘疹大多採取電燒或是冷凍治療的方式，而近期的新興手術方式為雷射燒除。

如果不想珍珠丘疹找上身，醫師提醒平時多加注重陰莖及會陰部的清潔、勤換洗內褲，若本身有包皮過長的問題則可考慮割除，以降低包皮感染與長出陰莖珍珠丘疹的機會。