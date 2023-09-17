根據《美麗島電子報》16日曝光的第40波2024總統大選追蹤民調，在四腳督戰局，民進黨賴清德以35.2％，領先國民黨侯友宜的20.0％、民眾黨柯文哲的17.5％、郭台銘的10.3％。針對總統大選，媒體人吳子嘉認為，「柯文哲不可能當正的」，因為沒有立委參選人， 撐不住他現在的民調。

吳子嘉17日在《董事長開講》網路質節目中表示，柯文哲不可能當正的。他下個月的民調就會下滑了，因為柯文哲沒有立委參選人， 撐不住他現在的民調；第40波2024總統大選追蹤民調，在四腳督的情況下，柯的民調只有17.5％。他甚至預測，最後的結果，柯文哲的民調大概會在15%到20%中間移動。

另外，柯文哲13日才宣布成立「第三方檢舉平台」，希望藉此揪黑、揪黃，未料14日就胎死腹中。有網友問吳董，對「柯文哲第三方平台，有甚麼看法？」吳子嘉回應表示，笑死人了。若是他當仲裁會主委，馬上開除黨籍一大堆人。哪有把一個最重要的黨員資格審查權跟開除黨籍權力外包出去，不像話，一點擔當都沒有。這是怪招，全世界沒有人這樣做。