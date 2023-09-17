超思進口巴西雞蛋、誤標效期等爭議，至今仍在延燒，農業部長陳吉仲17日請辭獲慰留。退役少將栗正傑表示，這次進口蛋事件，對選民來講，是核子彈級的爆炸。即使陳吉仲現在真的辭職，也來不及挽救民進黨的選情，因為已經拖這麼久了，蛋都已經孵成小雞了。

栗正傑17日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，這次進口蛋事件，對選民來講，是核子彈級的爆炸。民進黨從以前到現在弊端不斷，高端疫苗，或許還可以選擇不打；綠電黑金，則讓選民很痛恨，不過對一般普羅大眾來講，感受不大。但是這次蛋的事情，是從老到小，每一個人都身受其害。

栗正傑接著指出，陳吉仲的「蛋蛋危機」，對民進黨打擊很大，因為幾乎全民從老到小，沒有一個不是受害者。聽到這整個過程，你會覺得不可思議，即使陳吉仲真的辭職，也來不及挽救民進黨選情，一顆蛋從生下來，到孵成小雞要21天，陳吉仲已經拖這麼久，超過21天了，蛋都已經孵成小雞了。