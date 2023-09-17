知名女星珍妮佛樂芙修伊(Jennifer Love Hewitt)以《加菲貓》系列作品而為人所知，擁有美艷五官以及傲人身材的她，近期卻因在社群上更新的短片「樣貌變很大」，進而掀起整容討論。對此，她也幽默回應了。

珍妮佛樂芙修伊出道多年，累積不少作品，不僅曾與功夫巨星成龍合作電影《燕尾服》展現矯健的身手，也在電視劇《五口之家》中以精緻外表獲得不少觀眾的喜愛。不過，現年44歲且已是3寶媽的她，在生日時更新的貼文中除了對家人表達愛意外，也一併透露：「自己有時對衰老感到不安。」

日前，珍妮佛樂芙修伊在個人社群上更新一則自己的頭髮從金色長髮變成紅色短髮的短片，而幫她做造型的髮型師也在社群上分享同款影片，相關畫面曝光後，短短時間內便吸引不少粉絲們前來朝聖女神的美貌。誰料，有網友稱珍妮佛樂芙修伊容貌看似「變很大」，表示：「她是誰，一點也不像『五人黨(五口之家的主演們)』的校友」、「她看起來和我之前愛上的那個女孩差很多。」此外，再加上她昔日吐露「對衰老感到恐懼」的心聲，進而掀起關於她「整容」的討論聲浪。

對此，據外媒《Allure》報導，珍妮佛樂芙修伊於本月3日在社群上更新多則限時動態，曬出6張使用「臉部改變特效」的照片，並分別寫下：「很多人說我看起來不同了」、「我看起來和往常一樣」、「看起來相當自然」、「我醒來時就長這樣」、「濾鏡特效不會給你帶來太大改變」、「只是玩笑(Just kidding)，但還是希望大家做個好人、善良、傳播愛。」等字句，看似以幽默的方式回應相關傳聞。