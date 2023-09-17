陳仙梅、黃文星母子親情戲催淚。（民視提供）

黃文星在民視8點檔《市井豪門》中，一人演活雙胞胎角色，令觀眾印象深刻，而上週五（15日）播出，黃文星飾演的李俊杰為了查出海王（楊烈飾演）的不法，潛入工廠而被活逮，與眾人進行格鬥對決，黃文星說：「這場戲是演到現在以來，最自豪的一場！」原來劇中除了要在工廠激烈對打，還要像跑酷一樣瘋狂奔跑，甚至在貨櫃頂上跟反派對決，讓他直呼好像在拍電影，節奏感十足。

黃文星說這一場戲李俊杰大難臨頭了，但到最後一刻可以保護自己愛的人，讓角色可以更飽滿；雖然這一場武打戲很多，加上來回奔跑拍了9小時筋疲力盡，但大家都演得好過癮。除了這場重頭戲，還有跟媽媽邱玉英（陳仙梅飾演）的道別戲，把李俊杰角色深層的情感爆發出來，他很謝謝陳仙梅當下給的回饋，讓母子情表露無疑，眼淚很自然就滾滾落下。

陳仙梅表示，這一場戲看到兒子從車上滾下來，一動也不動，嘴角還流著鮮血時，她ㄧ看到眼淚就馬上飆出來，可能當了媽媽後，對於親情戲掌握更能快速進入，現在回想這一場戲還是會想哭，覺得好害怕好心疼。這場戲她要跪著抱黃文星哭喊，由於最近膝蓋不太好，所以全程忍著疼痛完成拍攝，等到導演喊卡，她才發現雙腿已沒有知覺，回家熱敷兩天才減緩疼痛。