好萊塢48歲女星茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）出身演藝世家，以童星身分參演電影《E.T. 外星人》後爆紅，2020年她開始主持《The Drew Barrymore Show（茱兒芭莉摩秀）》，近期好萊塢演藝工會罷工，許多節目和項目就此停擺，茱兒芭莉摩卻開第一槍首先復工錄製脫口秀，令許多同業人員不滿，對此茱兒芭莉摩忍不住錄製道歉影片，事後刪除發布了道歉聲明，表示會暫停錄製和工會成員站在一起。

近日茱兒芭莉摩保證會在不觸犯罷工規定的情況下復工錄製節目《茱兒芭莉摩秀》，後續有其他談話性節目跟進，讓工會成員痛批茱兒芭莉摩的行為影響同行爭取權益，茱兒芭莉摩因此拍攝道歉影片，她眼泛淚光一度哽咽向所有人道歉，是她決定要重啟錄製，她不想躲在別人身後，她解釋這不止影響了她，還影響了很多工作人員的生計，目前她已刪除了道歉影片。

the only thing @drewbarrymore is saying in this video is that the world needs her show more than writers across an entire industry deserve to be paid a fair, living wage. she is a scab, full stop. and anyone who goes on her show is a scab, too. so awful. pic.twitter.com/tOYI7NV6Mc — Courtney Jaye (@TropicaliJaye) September 15, 2023

根據《美聯社》報導，《妙管家》女星艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）直言「雖然我非常愛她，但這不是正確的舉動」，認為茱兒芭莉摩的行為影響了工會的罷工運動，《奧本海默》男星大衛克倫荷茨（David Krumholtz）則留言表示茱兒芭莉摩的行為損害了試圖追求工作公平的人們。

茱兒芭莉摩發文道歉，表示會暫停節目。（圖／drewbarrymore Instagram）

茱兒芭莉摩17日透過Instagram發聲，表示：「我聽了大家的意見，我決定暫停節目的播出直到罷工結束。我誠心地向任何我傷害過的人致上最深的歉意，當然也向我們優秀的節目團隊，他們在工作中成就了現在的成果。我們真的試著找到前進的方向。我真心希望能盡快整個行業的問題。」