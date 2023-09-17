美國商務部長雷蒙多8月造訪中國大陸時曾聲稱，美國企業告訴她中國大陸變得越來越「不可投資」。但4月出任中國日本商會會長的本間哲朗卻在受訪時大讚，中國已經從「製造大國」、「市場大國」變身為「創新大國」、「工程師大國」。

現年61歲的本間哲朗是松下控股全球副總裁兼中國東北亞總代表，也是首位出身製造業的中國日本商會會長，過去該職位都是由來自商社的高管出任。

本間哲朗在接受《日本經濟新聞》專訪時指出，中國政府言明經濟現狀的「三重壓力」，也就是需求收縮、供給沖擊、預期轉弱，還在7月底的中央政治局會議上提出政策框架，「這是件好事」。

他表示，龐大且變化快速的中國市場，一定有成長市場，企業不應該安於現狀，等著有一天狀況轉好，而是要努力找到並接近成長市場。他提到，有外國商會高管指出，中國是外企的「健身中心」，因為中國市場競爭激烈，在磨練競爭力方面堪稱絕佳地點。

報導中他提到，家電是日本最早面臨中國競爭的行業，日本家電行業在中國學到的教訓就是，一旦中國企業出現在產品各領域的前3名，日本企業就需要把價值鏈與決策機制帶往中國，不能依照過去從早到晚都向日本請示的經營模式，才有機會與中國企業一較高下。