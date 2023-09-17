李宣榕外型甜美、能唱能演。（羅永銘攝）

李宣榕演唱〈三十好幾〉很有感。（羅永銘攝）

歌手出道的李宣榕跨足戲劇當演員，近期又回歸歌手身分，演唱偶像劇《沒有你依然燦爛》插曲〈三十好幾〉，36歲仍母胎單身的她坦言唱這首歌特別有感觸，尤其歌詞中有些自嘲的部分原本因為很直白，唱片公司打算修改，是在她強力堅持下被保留了下來，「我覺得很能貼切詮釋30幾歲女生有點自嘲、但不悲苦的狀態，也算幽自己一默」。

李宣榕說，這首歌很符合她現在狀態，單身但覺得一個人其實也很好，「周遭多數朋友都30好幾，單身者不少，也有結婚的、受過傷的，單身的姊妹們會聊，覺得以後有姊妹淘相伴就好了，大不了以後同住單身宿舍，互相照料」，但唱著這首歌，她覺得好像也能帶給自己一點鼓勵跟勇氣，夜深人靜時思量著到底還有沒有一點點可能。

她說對整首歌詞都很有感，尤其「三十好幾的女生，有沒有一點可能」、「繼續去愛、繼續相信、繼續盼望，所堅持的旅行」、「三十好幾的女生，其實還渴望永恆，用力去痛、用力去恨、用力哭過，哪怕只剩傷痕」特別有感覺，演唱時會覺得有點酸酸的又有點好笑，希望當自己40好幾時回頭再聽這首歌，已經不愧對自己所愛，「至少每一段經歷都有把握住，都是認真思考過的選擇」。

雖母胎單身，但外型甜美亮眼的李宣榕其實一直不乏追求者，只是沒有正式交往、成為男女朋友，有些則是因當時的環境、時機不對而錯過。她說常有朋友想幫她介紹對象，但總會以「宣榕不喜歡那一型的啦」主動篩選過濾，「朋友知道我的理想型，就是我的偶像林書豪，開朗運動型，陽光、幽默。其實我沒有特別一定什麼型，最重要的是不要讓我尷尬，或讓我跟你在一起時覺得好ㄍㄧㄣ、無法做自己」。

她回憶曾在搭飛機時遇到一位中年男子，聊天後對方說要介紹自己優秀的晚輩給她認識，還邀請她跟媽媽去參加他們的家庭聚餐，「結果吃東西時好拘謹喔，讓我覺得相處起來很有壓力」。而媽媽也不擔心她的終身大事，覺得她遇到對的人比較重要。