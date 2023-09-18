區域發展及房價漲幅指標，少不了護國神山「台積電」的設廠軌跡。繼台積電2奈米晶圓廠在竹科寶山園區正式啟動後，最新1奈米先進製程據點搶先布局落腳桃園龍潭，且鄰近蘋果新技術開發基地，2大國際大廠選擇進駐於此，為龍潭區域產值、人口紅利鑲金，成為下一個蓄勢待發的超強黑馬。

新竹科學園區轄下的「龍潭科學園區」(簡稱龍科)，位於桃園市龍潭區、平鎮區與楊梅區交界處，分二期開發，總開發面積達106.94公頃；第一期規劃為事業專用區，第二期規劃則為公園綠地之開放空間。園區主要進駐產業為積體電路、生技產業及光電，目前從業人數約有7千人，整體年營業額超過500億元，磁吸高科技人才進駐。

其中，最受矚目的莫過於護國神山「台積電」1奈米廠將落腳於龍科。原台積電的封測一、二廠就位於龍科，若再加上1奈米廠進駐龍科三期，勢必形成磐石之固的半導體聚落，其具備的優勢也更超群絕倫，屆時必帶動在地區域價值、就業需求、剛性住宅需求及房價漲幅等利多，為區域帶來無限價值。

除此之外，美國蘋果亦擴大在台投資，堪稱「蘋果在臺最神秘技術中心」也坐落於龍科二期。蘋果新技術開發基地主要研發iPhone新螢幕，是蘋果極為重要且關鍵的開發基地，且半導體矽晶圓大廠「合晶」亦進駐龍科，其他還有友達光電、采鈺科技、同欣電子、葡萄王生技、台灣諾亞生技、祥翊製藥等，知名大廠紛紛落腳於此，為龍潭區域價值無限翻倍。

那麼，為何大規模品牌選擇進駐龍潭？半導體產業資深顧問陳子昂表示，3大關鍵分別是土地、電、水、人才資源俱足，以及可以分散風險、比鄰我國防軍事研發重鎮「中山科學研究院」等，具備實際應用價值與前瞻性。而該園區旁即為石門水庫，且鄰近中央、中正、元智、中原、南亞大學，水源及人才資源皆充足，為設廠的最佳首選。

龍潭科學園區旁即為石門水庫，圖為石門水庫。(石門雲裳提供)

龍潭位於桃園南部，以龍潭大池而聞名，總面積約有75平方公里。因地理環境優越，除了龍潭大池外，還有石門水庫及龍潭大坪橋，天然資源豐富，觀光景點也不勝枚舉；交通方面，自國道3號「高原交流道」通車，車況宛如打通任督二脈，疏通觀光景點及周邊交通壅塞問題，交通更便捷。

龍潭位於桃園南部，以龍潭大池而聞名，圖為龍潭大池。(石門雲裳提供)

桃園龍潭得天獨厚的豐富天然資產與地理環境，再加上政府大力加持，磁吸具有良好眼光的知名大廠紛紛進駐，就業機會增加，且伴隨而來的發展前景魅力，亦使人潮源源不絕地湧入，人口紅利能量強勁。

根據桃園市政府民政局及桃園市政府龍潭區戶政事務所統計，2022年底人口突破12.5萬人，使桃園成為六都人口成長最多的都市，隨之而來的即是住宅剛性需求，也讓在地房價水漲船高，將桃園這塊土地推升為可遇不可求的投資、住宅首選。