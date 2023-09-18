時值入秋，正是藝文活動開展之時，趁著天氣微涼，邀請每個人探索這座城市，由日至夜體會台北的自由精神。

台北市一整年都有豐富的藝文活動，入秋後更有結合在地特色的「台北白晝之夜」、「大稻埕國際藝術節」等活動盛大開展。不妨跟著台北市文化局局長蔡詩萍的秋季藝術旅遊指南，探訪台北這座遊覽不盡的無牆美術館。

公民參與藝術展會

每年10月第一個週末舉辦的台北白晝之夜源於法國巴黎，活動核心是將傍晚入夜至翌日清晨的城市，轉化成一座開放式美術館，並在各個公共空間展示當代藝術作品，藉此打造市民及遊客都能參與的文化場域。白晝之夜不但豐富了城市生活，也讓人們重新想像藝術與當代社會的關係。

「白晝之夜之所以能蔓延到全世界，與法國追求自由、平等、博愛的精神受到認同有關，而我們引進白晝之夜，證明台北也在追求這樣的精神。」蔡詩萍分享，今年台北白晝之夜將於10月7至8日在信義區舉行，策展主題「起義吧！」除了取自信義區之名，也呼應法國白晝之夜的精神，亦即不分貧富、階級，所有人都可在白晝之夜走上街頭，穿梭在各個敞開的空間，盡情遊覽一夜限定的藝術盛會。

「公民參與」是白晝之夜最重要的精神，蔡詩萍表示，表達意見除了上街陳情，也能透過藝術創作或嘉年華進行交流，「我們走過1980至1990年代的街頭抗爭，如今台北已是亞洲非常重要的自由開放城市，我們百無禁忌，同時又具備公民社會應有的自律與彼此尊重，這正是台北最棒的地方。」

打開政治權力空間

今年台北白晝之夜活動範圍涵蓋台北市政府、台北市議會和國父紀念館一帶，也因此這次最核心的藝術行動，便是打開政治權力運作的空間。「台北市市政大樓原本就是對外開放的空間，大家好奇的是，公務員下班之後的市政府是什麼模樣？」蔡詩萍分享，這次白晝之夜將有貓咪占領市長室，並透過數位影像直播放送，讓運籌帷幄的辦公空間在市民眼前敞開；白天監督市政的議會殿堂，屆時將成為劇場，上演結合音樂與特技的馬戲表演。

此外，法國藝術家JR及其「Inside Out」計畫團隊也以「自由」為題拍攝台北人群像照，並輸出、貼滿市政大樓外牆，以市民臉譜占領公權力中心。活動當夜，市政大樓東門則有藝術家徹夜繪畫，以街頭藝術回應這座城市的自由特質。白天人來人往的市府大廳，這一夜將變成「台北大歌廳」，由DJ接力演繹不同年代的經典樂曲，重現屬於阿公阿嬤、爸爸媽媽的歌舞青春。

位於仁愛路上的國父紀念館，則有巴西藝術家Néle Azevedo帶來「Minimum

Monument/Melting Men」藝術計畫，藉此探討公共紀念碑對當代城市的意義。屆時國父紀念館的台階將陳列三千個「冰人」雕塑，以尺度極小且稍縱即逝的冰人取代宏偉紀念碑，用來表達對全球暖化的關注。蔡詩萍也邀請民眾在活動當天加入這項創作計畫，協力將一個個冰人放上台階，在小冰人集體融化的過程中，思考人類必須共同面對的環境問題。

台北市政府前車水馬龍的仁愛路，其道路開拓過程可說是台北都市化發展的縮影，活動期間此處將成為「一夜影展」電影院，民眾可在街道上漫步、駐足或坐臥，並透過連播不斷的經典電影，回望台北今昔之變。

「Minimum Monument/Melting Men」計畫的三千個冰人將在國父紀念館與民眾相見。（圖／台北市文化局）

穿越昔日摩登台北

今年台北白晝之夜舉辦地點信義區是今日台北最繁華的區域，區域內有許多百貨商場和金融大樓，包括國際知名地標台北101大樓也坐落於此，但論及百年前台北最國際化的區域，毫無疑問地指向大稻埕。1920年代的大稻埕是現代思潮、各類藝術及國際貿易蓬勃發展之地，台北的前衛自由精神便是在此發源。

蔡詩萍分享，10月是台北市的「新文化運動月」，位於大稻埕的台灣新文化運動紀念館將推出「治警事件百年特展」，除了講述日本時代台灣人爭取民主自治的歷史，也規畫音樂會、市集和戲劇演出。與此同時，由民間單位發起的「大稻埕國際藝術節」則以「自由意志」為主題，推出各類藝術展演及「1920變裝遊行」，民眾在變裝遊行當天可穿上旗袍、長袍馬褂等服飾，一同參與踩街，彷彿穿越至百年前的摩登台北。

遊客穿上旗袍或頭戴紳士帽，參加大稻埕國際藝術節「1920變裝遊行」，讓整個街區成為大型時空劇場。（圖／大稻埕國際藝術節）

展現多元文化活力

台北市不但有深厚的歷史底蘊，也是一座持續創新的城市，蔡詩萍推薦民眾10月也可造訪松山文創園區，一探「台北時裝週」及「原創基地節」展現的設計軟實力。此外蔡詩萍提到，今年「台北眷村文化節」串聯台北眷村聚落空間，形成藝文展演基地，讓傳統眷村文化與大眾生活重新連結，展現台北的多元文化活力。

入秋後的台北，各種精彩繽紛的藝文活動串聯成不分晝夜、跨越時空的城市藝術

季，每場活動都是一張邀請函，邀請所有人前來探索台北文化特色，進而看見台灣最珍貴的自由價值。

本文作者：Edith

(本文摘自《臺北畫刊9月號668期》)