米倉劇場位於桃園市桃園區市中心，原為日治時期用以儲藏米穀的倉庫，106年公告登錄為歷史建築，111年經修復再利用後正式啟用。112年度起，文化局結合「藝術綠洲創作計畫」、「場地合作計畫」、「本市傑出演藝團隊扶植計畫」，將米倉劇場定位為桃園表演團隊、學校社團、年輕表演者的創作孵育基地。目前文化局「113年度第一次米倉劇場場地合作計畫」正在徵件，收件期間為112年8月28日至9月28日止，詳細資訊可至文化局官網站查詢。
自3月開放徵件至今已入選21件活動計畫，充分活化了米倉劇場空間，使用週數高達94.8%，顯見米倉劇場對桃園在地藝文團隊及藝文創作孵育的重要性。
今年的米倉劇場，正式成為桃園團隊與民眾的劇場，自3月起開放「場地合作計畫」徵件至今已入選21件活動計畫，充分活化米倉空間，使用週數高達94.8%，在地團隊通過申請的比例也高達76%，鄰近學校如桃園高中、陽明高中跟壽山高中的社團都來也來使用。團隊們不僅來到米倉演出，更有包括排練、創作發展、錄音、舉辦工作坊等。並且結合「傑出團隊扶植計畫」與「表演藝術觀察員計畫」等，團隊或藝文愛好者可以在米倉劇場獲得更多的資訊與幫助。可見米倉劇場對桃園在地藝文團隊的重要性。米倉劇場也成為桃園表演團隊、學校社團、年輕表演者的創作孵育基地，做出只屬於桃園的藝文特色。
本局「112年米倉劇場場地合作計畫」第1次徵件入選結果公告
※第1次徵件入選團隊及計畫名稱之名單：
• 金喇叭銅管五重奏《金米-電視劇八點檔音樂會》
• 隔離島劇團《閉目入神》
• 金喇叭銅管五重奏《與米倉的聲音對話》
• 狂美交響管樂團《市民樂團排練指導計畫》
• 犀牛劇團《肖年遠征隊》
• 慢島劇團《楊維真與Damien》
• 漂鳥演劇社《兩個月亮，兩個太陽》
• 漂鳥演劇社《UU憩所Vol.01 X 彼方的探險(2/3)：解密街區故事與採集跨越時代的聲音》
• 何日君再來劇團《不肖子》
• 頑書趣工作室《爸爸的白書套》年度巡演暨特展展演計畫
• 星穎藝術合唱團《星穎藝術2023米米之音-合唱音樂會》
• 戲水長留-學生聯合劇團《石膏像的裂痕》
• 大可創藝《劇名難產中》
• 聲子樂集《薪聲-跨聲打擊樂團創團音樂會》
• 好人好事製作《肺-陳履歡競技創作計畫Round3》
※第2次徵件入選團隊及計畫名稱之名單
一、桃園市立桃園高級中等學校《桃園高中X 陽明高中克麗社聯合成果發表-小睡片克》
二、聲動室內樂團《久石讓與宮崎駿-用音樂述說的故事-薩克斯風五重奏》
三、桃園市立壽山高級中等學校《拾壹-回歸》
四、犀牛劇團《第十五屆想演就演戲劇節-戲劇工作坊及排練計畫》
五、臺北傳統戲劇團《踏綠穿雲-藝串歌仔戲講座》
六、漂鳥演劇社《UU憩所Vol.01 X 彼方的探險：解密街區故事與採集跨越時代的聲音》
(桃園市政府文化局廣告)
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