米倉劇場位於桃園市桃園區市中心，原為日治時期用以儲藏米穀的倉庫，106年公告登錄為歷史建築，111年經修復再利用後正式啟用。112年度起，文化局結合「藝術綠洲創作計畫」、「場地合作計畫」、「本市傑出演藝團隊扶植計畫」，將米倉劇場定位為桃園表演團隊、學校社團、年輕表演者的創作孵育基地。目前文化局「113年度第一次米倉劇場場地合作計畫」正在徵件，收件期間為112年8月28日至9月28日止，詳細資訊可至文化局官網站查詢。

自3月開放徵件至今已入選21件活動計畫，充分活化了米倉劇場空間，使用週數高達94.8%，顯見米倉劇場對桃園在地藝文團隊及藝文創作孵育的重要性。

充分活化米倉空間，鄰近學校如桃園高中、陽明高中跟壽山高中的社團都來也來使用。(圖/桃園市政府文化局提供)

米倉劇場提供了桃園在地藝文團隊的重要性。(圖/桃園市政府文化局提供)

米倉劇場是年輕表演者的創作孵育基地。(圖/桃園市政府文化局提供)

米倉劇場，正式成為桃園團隊與民眾的劇場。(圖/桃園市政府文化局提供)

今年的米倉劇場，正式成為桃園團隊與民眾的劇場，自3月起開放「場地合作計畫」徵件至今已入選21件活動計畫，充分活化米倉空間，使用週數高達94.8%，在地團隊通過申請的比例也高達76%，鄰近學校如桃園高中、陽明高中跟壽山高中的社團都來也來使用。團隊們不僅來到米倉演出，更有包括排練、創作發展、錄音、舉辦工作坊等。並且結合「傑出團隊扶植計畫」與「表演藝術觀察員計畫」等，團隊或藝文愛好者可以在米倉劇場獲得更多的資訊與幫助。可見米倉劇場對桃園在地藝文團隊的重要性。米倉劇場也成為桃園表演團隊、學校社團、年輕表演者的創作孵育基地，做出只屬於桃園的藝文特色。

米倉劇場做出只屬於桃園的藝文特色。(圖/桃園市政府文化局提供)

米倉劇場讓觀眾座無虛席。(圖/桃園市政府文化局提供)

本局「112年米倉劇場場地合作計畫」第1次徵件入選結果公告

※第1次徵件入選團隊及計畫名稱之名單：

• 金喇叭銅管五重奏《金米-電視劇八點檔音樂會》

• 隔離島劇團《閉目入神》

• 金喇叭銅管五重奏《與米倉的聲音對話》

• 狂美交響管樂團《市民樂團排練指導計畫》

• 犀牛劇團《肖年遠征隊》

• 慢島劇團《楊維真與Damien》

• 漂鳥演劇社《兩個月亮，兩個太陽》

• 漂鳥演劇社《UU憩所Vol.01 X 彼方的探險(2/3)：解密街區故事與採集跨越時代的聲音》

• 何日君再來劇團《不肖子》

• 頑書趣工作室《爸爸的白書套》年度巡演暨特展展演計畫

• 星穎藝術合唱團《星穎藝術2023米米之音-合唱音樂會》

• 戲水長留-學生聯合劇團《石膏像的裂痕》

• 大可創藝《劇名難產中》

• 聲子樂集《薪聲-跨聲打擊樂團創團音樂會》

• 好人好事製作《肺-陳履歡競技創作計畫Round3》

※第2次徵件入選團隊及計畫名稱之名單

一、桃園市立桃園高級中等學校《桃園高中X 陽明高中克麗社聯合成果發表-小睡片克》

二、聲動室內樂團《久石讓與宮崎駿-用音樂述說的故事-薩克斯風五重奏》

三、桃園市立壽山高級中等學校《拾壹-回歸》

四、犀牛劇團《第十五屆想演就演戲劇節-戲劇工作坊及排練計畫》

五、臺北傳統戲劇團《踏綠穿雲-藝串歌仔戲講座》

六、漂鳥演劇社《UU憩所Vol.01 X 彼方的探險：解密街區故事與採集跨越時代的聲音》

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