國內有將近30萬名的失智症患者，員林基督教醫院成立「失智共照中心」，在神經內科主任林君襄醫師的帶領下，提供診斷、治療到照顧一條龍服務，開辦「員憶學苑」提供失智長輩快樂與尊嚴的舞台。家屬與患者慕名而來，讓員基失智症就診人數衝上全國地區醫院第2名，在推廣認識失智症及照護方面獲得全面肯定。

林君襄是台灣臨床失智症學會失智症診療推薦醫師，她說除缺乏營養、貧血、感染等疾病所產生的失智外，多數的失智都是不可逆的，也就是退化型失智。退化型失智患者中有大概6、7成是阿茲海默症，另外還有血管型失智症、額顳葉型失智症、巴金森氏症失智症等，或包含2種以上失智成因的混合型失智症。

林君襄指出，失智症典型症狀就是記憶力退化，患者會反覆詢問相同問題，重複購買相同的東西，判斷力、計算能力、語言能力下降，認知能力變差，甚至出現妄想、幻覺或憂鬱等；依嚴重度不同，所需的治療與照護也不同，因此能夠盡早介入相當重要，若放任不理，患者的認知、生活功能會迅速衰退。

林君襄說，員基醫院共照中心是由跨科別的專業醫護所組成，包括心理師、社工師、營養師、個管師、長照協調師等，透過詢問病情、神經心理評估、腦部影像判讀後，確診失智個案，再收案轉介至共照中心由個管師做後續追蹤管理，也提供社區篩檢、專業醫療認知課程，截至今年列管失智確診個案達1244人，在110年統計失智就診人數為全國地區醫院第二。

員基「員憶學苑」創立宗旨的就是創造失智長輩的樂齡生活，學堂導入智慧科技創造健康場域，「因材施教」提供失智長輩專屬課程，還有生理量測設備、活化機、體適能智慧雲端健康環等，搭配認知遊戲以提升邏輯的聯想能力，培養主動思考及判斷的能力，減緩退化速度。

員基醫院開辦「員憶學苑」提供失智長輩快樂與尊嚴的舞台。（吳建輝攝）

「員憶學苑」導入智慧科技創造健康場域，「因材施教」提供失智長輩專屬課程，認知遊戲以提升邏輯的聯想能力，培養主動思考及判斷的能力，減緩退化速度。（院方提供）

林君襄提到，目前中央在推動失智相關的政策中，因為看不到「數據化」的成效，譬如說糖尿病治療可透過糖化血色素看到治療效果，但失智是一個過程，就算做了治療、投入資源協助，在相關失智量表呈現上長輩仍然退化，努力成效很難量化，可能因此去排擠或整合相關預算，她認為這是比較可惜的。

員憶學苑場域處處是巧思，就連桌子也特別選過。（院方提供）

林君襄強調，失智症是一段僅能延緩，無法逆轉的生命過程，就像「單行道」一樣，我們如何在這條路上妥善利用長照資源、延緩患者失智症的惡化，並提升自我價值及認同感，也讓照顧者獲得喘息，期盼醫療和社會資源共同協助失智者並支持家屬，共同打造失智症者安心友善環境。