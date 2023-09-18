今年以來，引導全球股市奔馳的最大動能ＡＩ狂潮，在Nvidia創辦人黃仁勳賣出自家股票後，出現了新的轉折，根據美國ＳＥＣ文件披露，輝達董事長兼ＣＥＯ黃仁勳分別在九月一日、五日、六日兌現期權，每天賣出二九六八八股，合計約八．九一萬股，套現四二八○萬美元，這個金額並不大，但卻成了壓垮ＡＩ相關股的稻草。

先前我提到，從五月以來的ＡＩ狂潮，股價不可能無限奔馳，就像「老人與狗」效應，狂奔的小狗最後一定跑回主人身邊，台股這一周就出現ＡＩ股全面回檔的調整，十一日ＡＩ相關股中，訴求沉浸冷卻的廣運率先跌停，接著機殼股勤誠也跌停，最核心的ＡＩ股廣達下跌十四元，跌幅五．七九％，技嘉跌二八元，跌幅九．一％，緯創跌六．五元，跌幅五．九六％，緯穎跌六五元，跌四．一八％，光寶科跌七元，跌幅五．二％，華碩跌二三．五元，跌幅五．八二％，奇鋐跌七．五七％，雙鴻跌三．八三％，二線的萬在跌九．八七％，這一番下跌的景象，讓台股加權指數下跌一四三．○七，幸好軍工股撐住，否則跌幅會更大。

ＡＩ股漲跌先看這兩檔

黃仁勳賣出自家股票，也進一步影響Nvidia股價，先前我曾經提及ＡＩ股的回檔要先看Nvidia及SMCI（美超微）拉回的後座力有多大？這次Nvidia在業績公告當日拉升到五○二．六六美元，但當天股價折返四七一．五八美元，已經留下很長的上影線，兆頭不太妙。黃仁勳賣出股票後，Nvidia跌到四四三．一二美元，股價回跌十一．八四％，而美超微從三五七美元回檔率先跌三成，十二日美超微下跌九．六四美元，股價下跌三．四八％，收在二六七．六八美元，從高檔算下來也跌了二五％以上，這兩大ＡＩ股都出現不小幅度回檔，台股的ＡＩ概念股勢必跟著一波大的修正。

這次的ＡＩ股狂熱，像廣達的二八二元，技嘉的三八二．五元，光寶科的一七四．五元，緯創的一六一．五元，緯穎的二一四五元，奇鋐的三九一．五元，雙鴻的三四五元，高力的四四七元，川湖的一○六○元，廣運的一○八．五元，勤誠的二四九元，看起來很可能是今年的最高點。股價跌下來後，一線、二線ＡＩ股，哪些有真本事？哪些是魚目混珠，隨潮流勢頭而上？接下來業績會給答案，這也是我常講的，再怎麼奔馳，最後交出什麼成績單？這才是股價能不能站在高檔的重要關鍵元素。

因此，大家可以檢視一下，像水冷卻的廣運從一○八．五元折回六一．二元，股價一下子修正四三．六％，八月營收五．○二億，幾乎是今年的最低，上半年ＥＰＳ一．○九元，下半年如果不能出現更大的躍升，不可能撐起三位數的股價，這是接下來必定面臨的挑戰。

誰能穩穩成為兆元企業

今年廣達、台達電市值都超過一兆台幣，兆元是一個很大的關卡，現在能穩穩站在一兆市值的企業，台灣只有台積電、鴻海及聯發科三家，過去台塑石化、中華電信、長榮都挑戰過兆元，最經典的是長榮漲到二三三元，市值跑到一．一四兆，最好的時候每一季都賺千億，現在股價跌下來，市值剩二二五四億，只剩高檔五分之一，這是景氣循環帶來的機運與挑戰，當獲利跟不上，股價就像樓塌一般垮下來，相對平穩的中華電信市值仍有九千億，台塑石化也有七七六四億，現在經過這個修正，台達電市值八六三七億，廣達八六五二億，兩家公司在伯仲之間。

從基本面看，廣達前八月營收衰退十六．一％，台達電成長九．九％，上半年台達電ＥＰＳ五．八元，今年可能落在十二．五元上下，廣達上半年四．三一元，今年大約在八元上下，看起來台達電站上兆元大關機會比廣達大。這個情況跟美國大市值企業很相像，到現在為止，美國有Apple、微軟、Google、Amazon穩穩站在兆美元以上，Apple最高超過三兆美元，這幾年FB、Tesla，到這次Nvidia，是第七家挑戰兆美元企業，FB後來改名Meta，但元宇宙效應並未彰顯，現在市值跌到八千億美元上下，Tesla最高到一．二四兆美元，未來電動車仍有挑戰，市值也退到八千億美元左右。這次Nvidia揭開ＡＩ新時代，如果是帶動企業創新的撒手鐧，Nvidia市值還會向前挺進。

那麼ＡＩ股這次的拉回，就像面對這次股價奔騰是急漲後的短暫回檔？或是像二○二一年那一波貨櫃航運股狂熱，最後曲終人散？這要看接下來基本面的強度，從市場狂熱來看，這次炒作ＡＩ的力量來自當沖客，加上三大法人一齊拉抬，手法跟貨櫃航運股幾乎沒有什麼兩樣，而且，不管是阿貓阿狗，只要稍稍跟ＡＩ貼上邊，股價就會拉漲停，這股炒作力量冷卻下來後，就會印證海水退潮，誰沒有穿褲子！（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2265期精彩當期內文轉載》