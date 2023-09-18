「台新青少年志工菁英獎」是專屬青少年志工的特殊榮譽，主要表揚志願服務優異的國、高中生，喚起青少年對志願服務的重視，鼓勵探索自我價值，發揮小我力量，為社會帶來正向改變，24年來已累積影響逾8萬名青少年志工投入志願服務領域。「第24屆台新青少年志工菁英獎」即日起開始徵件，今年以「小志氣大影響」為主題，鼓勵其展現小小志氣，發揮自我影響力，讓良善力量不斷擴大。

台新青少年基金會表示，隨著全球環境問題浮上檯面，實踐永續議題已刻不容緩，透過「第23屆青少年志願服務調查」發現，青少年服務符合聯合國SDGs目標，以「優質教育」居多，其次為「良好健康與福祉」及「夥伴關係」。23屆青少年志工菁英獎得主，南山高中吳宗哲便以守護生態平衡為議題，長期投入蛙類調查與監測移除，同時提供學術界珍貴資料。吳宗哲認為，生態是人類最大的資產，應要予以重視。而臺中立人高中廖玗桉，則參與社會行動主題「友遞到家」，向食物銀行申請物資發送給街友，並藉由影片拍攝倡議「適性的發展與街友連結」。建構友善的環境，也是永續發展中重要關切的議題。

延續實踐永續議題，「第24屆台新青少年志工菁英獎」鼓勵青少年以志願服務發揮永續影響力。（圖/台新青少年基金會提供）

另從調查中觀察，台灣青少年參與志願服務，大多受老師、長輩影響，顯示青少年從事志願服務時，師長及長輩扮演關鍵角色，會協助青少年去了解志願服務的真正意涵。宜蘭羅東高商林思瑜也指出，服務過程因有老師協助，讓其從挫折中慢慢找到目標，變得勇敢又自信。

第23屆台新青少年志工菁英獎頒獎典禮，表揚全國30位傑出志工獎得主。（圖/台新青少年基金會提供）

「第24屆台新青少年志工菁英獎」即日起至112年10月31日止徵件，配合永續發展，今年全面採網路線上報名，凡居住於臺灣地區，目前就讀國、高中職、專一至三年級學生與社團，熱心公益的青少年朋友都可參加。本活動將選出150位優秀青少年志工(含親善大使獎2名、全國菁英獎8名、傑出志工獎30名及奉獻獎 120名)，以及社團影響力獎3隊、宏揚公益獎及服務教育楷模等獎，詳情參考第24屆台新青少年志工菁英獎報名網址。