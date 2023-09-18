中秋限定《FUN假玩樂報》！提供您最新最有趣的玩樂情報……一起來為中秋連假超前部署，飯店訂了沒？餐廳訂了沒？快點來看看有什麼新玩意吧。本期必看：「一家烤肉萬家香」揭曉人氣肉品美味的秘密，嚴選糕餅禮盒教你如何成為送禮C位。賞月露營新玩法，讓您國旅有創意，想要出國也沒問題，優惠、美景一次看。吃好玩好健康也要顧好，醫生貼心小叮嚀。

必看》中秋節夯肉 10大必吃「人氣肉品」美味秘訣

韓國「八色烤肉」今年首度推出外帶「中秋八色生肉套餐」，以9宮格的包裝組合，將8種不同風味豬五花集結成盒。(八色烤肉提供)

中秋就是要夯肉！受當時「一家烤肉萬家香」標語的影響，烤肉已成中秋過節最流行的活動。其中最不可少的當然是令人垂涎欲滴的肉品，現在就跟著網友一起揭開 10大必吃肉品以及他們美味的秘密，趕快收藏進你的中秋採購清單！

必看》送禮不踩雷「誠意系」禮盒 誰才是社交小天才

台中林酒店松子蛋黃酥禮盒也是每年熱銷上萬盒。（林酒店提供／馮惠宜台中傳真）

佳節將至，送給親朋好友的伴手禮都買好了嗎？覺得送月餅了無新意好無聊，不妨來看看各家飯店品牌推出的中秋禮盒，除了傳統糕點，還有酒類、茶葉禮盒等等。不僅送禮有面子，更是讓你直接晉升為親友心目中的「sense精」。

健康芭比Q》擺脫「過節肥」 糕餅這麼吃就對了

營養師程涵宇公開40家知名蛋黃酥熱量排行，還分享吃蛋黃酥不怕胖的時間點，圖為彰化市不二坊蛋黃酥每顆單價50元。（資料照）

「每逢佳節胖三斤」中秋連假月餅柚子一口接一口，烤肉局更是少不了！減肥什麼的都是明天的事，但．．．要甩肉可沒那麼簡單，營養師公開不藏私蛋黃酥熱量排行及最佳品嘗時機，讓你大啖美食的當下也能顧健康，擺脫過節肥。

激安的殿堂》必勝客愛搞怪 中秋限定款揭貓膩

必勝客新推中秋限定的「月見韓式烤五花比薩」，609元起。（朱世凱攝）

知名比薩品牌必勝客在台擁有近50家分店，每每推出的獵奇系列除了讓義大利人理智線秒斷之外也成功吸來許多勇者嚐鮮，近期發表中秋限定「月見韓式烤五花比薩」，消費滿千大方加送600套餐，搶好康的同時也一起看看必勝客搞怪背後的祕密吧！

駕駛看過來》連假高公局管制懶人包在這

今年中秋節連假與國慶連假只隔5天，交通部高速公路局預估，多數民眾會在中秋節出遊，由於連假間隔短，推測國慶連假的國道交通量會較低。（本報資料照）

今年中秋3天連假與國慶假期只相隔5天，爽放假的同時也要注意交通管制，高公局公布疏運措施以及多條替代道路，收費部分採單一費率收費，駕駛開車不卡卡，讓高速公路不再是培養「怒路症」的溫床。

國旅新玩意》搶搭車泊潮 揪團一起「路邊烤肉」

Vantel美學車中泊 跨界聯名 「wildbbq 路邊烤肉」推方案。（君品提供）

露營已成國內旅遊模式首選，Vantel美學車中泊與「路邊烤肉」攜手合作，推出《秋季租車烤肉方案》，不用花大錢就能乘著車來場說走就走的野外烤肉之旅，還能獲得價值1,480元的2人組烤肉箱，短時間內即可準備好燒烤時所需材料與設備，優雅的享受露營樂趣。

出國現正夯》華航好寵粉！選這天買機票打到骨折

華航。（資料照）

中華航空霸氣無極限，宣布每月 16 日為「華航會員日」，首波主打出國首選的日韓航點，訂購單程或來回機票皆可享84折起優惠，萬元有找就能飛出國門有夠燒！還限時推出會員專屬好康，透過連結就可選購各項優惠，趕快手刀買起來。

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