永康大灣自辦市地重劃區有多重優勢，吸引自住客目光。(圖/業者提供)

現場專案表示，伴隨《平均地權條例》調整與「青年安心成家貸款」政策雙管齊下，自住型市場目前處於進場的良機，房市過去3年漲幅達50%趨近飽和，自中美貿易戰後台商回流，帶動房地產的波動，原本相對平穩的週期卻又受到疫情和烏俄戰爭的影響，房價出現波段上漲，最終，投資客和投機客在台灣政府打房驅使下，現在市場回歸剛性需求，而自住客對買房的著眼關鍵始終是地理位置，包含周邊環境、市場機能、學區和便利性等面向為優先考量。

以台南為例，除了永康大灣自辦市地重劃區之外，附近還有大橋及鹽行等2個重劃區。前者目前已發展8、9成，因此價格較無補漲空間，而鹽行重劃區的生活機能尚未成形。永康大灣自辦市地重劃區可說是目前發展最適中的區域，區域新建案「和發幸福成」備受矚目，原因在於基地位置優良，具備交通利多，從聯絡道通勤僅需20分鐘，距離永康火車站也只要10分鐘，目前仍處於低基期，極具補漲優勢。

自住客買房的關鍵始終是地理位置，包含周邊環境、市場機能、學區和便利性等面向。(圖/業者提供)

「和發幸福成」鄰近占地24,000坪公園綠地及永康圖書館，假日休憩及帶小孩放電不怕沒有地點，可以盡情享受既放鬆又有趣地生活氛圍。此外，生活機能成熟，附近有永大路、廣護宮、崑山科大與文化路商圈等4大商圈，滿足居民食衣住行娛樂之需求。本案受眾鎖定在地換屋族，以及南科地區的職業客層，對於年長居民而言，永康大灣自辦市地重劃區提供換屋良機，願意為子女額外購置房產；南科地區年輕首購族群則看重區域的便利性。

「和發幸福成」鄰近占地24,000坪公園綠地。(圖/業者提供)

「永康大灣自辦市地重劃區面積不大，只能在有限的8塊土地上興建推案，目前只有3個產品能夠討論。」現場專案說，「和發幸福成」的最大亮點在於產品設計，擁有3面採光的優勢，遠眺永康景致，這種獨特的規劃在重劃區上實屬珍稀，加上2戶及3戶一條通的高級住宅配置，使生活品質臻於完善。「和發幸福成」規劃地上14層、地下3層，25至38坪2至3房，共102戶。產品規劃具有巧思，陽台採外推設計，確保均勻的陽光照射，避免衣物日曬悶熱；衛浴開窗，通風及採光良好。

觀察台南居民年齡結構及買房考量，電梯大樓將逐漸取代傳統透天厝，原因包含三代同堂減少、電梯需求增加、自住客追求小而美的精緻生活等等，發現「和發幸福成」成為區域內最有競爭力的產品，成為當地自住客爭先恐後的置產首選。

「和發幸福成」擁有3面採光的優勢加上2戶及3戶一條通的高級住宅配置，生活品質臻於完善。(圖/業者提供)

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