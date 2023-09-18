星座專家唐綺陽分析9／18～9／24星座運勢，本周水星順行，眾人開始規劃行程，擬訂計畫。金火成60度，近期桃花朵朵開，會不停想討論戀愛話題，也有告白的動力。太陽衝刺，進入秋分時刻節氣變化多，需注意保暖以免破病纏身，此時也避免做重大決定，否則容易滑鐵盧。

另外，火天逐漸150度，合作案要小心謹慎，宜秋分（23日）後再進行，能看清楚合作的真正樣貌。水木逐漸120度，有能力者在工作中有舞台展現，有機會小兵立大功。金星天王星有相位，容易對意想不到的對象心動，也會與價值觀不同的人產生交集，並且有望合作。

星象影響：水星順行、金火成60度、太陽衝刺、火天逐漸150度、水木逐漸120度、金星天王星將有相位

【累的：牡羊座、金牛座、處女座、射手座】

牡羊座：事情不如預期發展，與另一半溝通要更靈活

金牛座：別太固執宜接納他人意見，感情避免自我引起爭吵

處女座：注意健康，職場擔任糾察隊角色，戀情上少說少錯

射手座：工作方面需多點耐心，與戀人見解不同易產生衝突

【穩的：雙子座、摩羯座、水瓶座、雙魚座】

雙子座：工作事務順利推動，感情上避免挑剔固執

摩羯座：工作上做好輔助角色，展現溫柔貼心為戀情加分

水瓶座：個人好惡會影響到表現，近期有被告白的機會

雙魚座：遇到瓶頸用技巧來調整計畫，與另一半需多磨合

【讚的：巨蟹座、獅子座、天秤座、天蠍座】

巨蟹座：專注於眼前事物，傻人有傻福，天真氣質吸引桃花

獅子座：嘗試接受友善奇特的方案，戀情上有奇妙的分合

天秤座：職場上辯論多，需鬥智鬥勇，找個性契合及幽默的對象

天蠍座：貴人運旺，多接觸身心靈領域，感情與年長者有緣分