在泰國東北部相當受歡迎的生拌魚肉料理「Koi pla」，每年在泰國奪走2萬人性命，被譽為「最致命」食物，主因在於魚肉裡頭的寄生蟲可能導致民眾罹患致死率甚高的膽道癌（cholangiocarcinoma），外媒甚至指，咬一口就可能罹癌，進而喪命。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror a）、WalesOnline報導，生拌魚肉料理「Koi pla」在泰國東北孔敬府（Khon Kaen）相當受歡迎，其中又以泰國最貧困的「依善」（Isan）地區最為盛行，這道菜以切碎的生魚肉為基底，灑上薄荷、香料及檸檬汁，就成了爽口的開胃沙拉。

Single Bite Of Koi Pla Thai Dish Can Give You Liver Cancer Warns Doctor Narong Khuntikeo: The deadly meal kills up to 20,000 people a year 😨 https://t.co/lxGwG0pxuk pic.twitter.com/lv607uhDJP — ThatViralFeed (@thatviralfeed) September 14, 2023

不過這道佳餚其實暗藏健康危機，泰國每年有2萬人因它喪命，報導甚至稱，咬一口魚肉，就可能導致食客發展出肝癌並死亡，讓「Koi pla」又被譽為「最致命」食物。

不過實際上並非魚肉本身導致民眾罹癌，而是魚體內的寄生蟲在作祟。這些寄生蟲原本就寄生在湄公河地區的淡水魚體內，導致依善成為全球膽道癌病例最多的地區。

🔔 | "It’s a very big health burden around here..." - Single bite of koi pla Thai dish can give you liver cancer https://t.co/QkOpkmIrpE — LADbible News (@LADbibleUKNews) September 12, 2023

孔敬府肝臟外科醫生昆堤喬（Narong Khuntikeo）說，「Koi pla」引發的疾病已經對該地區造成很大的健康負擔，但其實民眾普遍不知道自己因為飲食習慣患病，「因為他們靜靜地死去」。

過去幾年，昆堤喬和其他專家為依善地區的居民進行採檢，發現部分地區中，有高達80％的居民都吃進了寄生蟲，他自此開始教育村民食用「Koi pla」的風險。

不過昆堤喬的推廣工作並不順利，他說居民會回應「有許多方式都會死」，還有人強調煮熟魚肉會毀掉這道菜的口感，讓他難以接受。