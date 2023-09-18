SUZUKI CARRY自1976年全球上市至今，憑藉其強韌耐用的優異設計，於全球145個國家暢銷超過200萬輛，已成為輕型商用車的指標車型。現在，ALL-NEW CARRY更承襲堅實本質，以超大載重、節能油耗、安全防護以及靈活操控等特點，讓夢想起步的頭家，打拼事業快人一步。

SUZUKI CARRY自2019年導入台灣後，即獲得車主一致的好評，2022年，TAIWAN SUZUKI更針對CARRY進行全新的品牌工程，推出「贏運之道」的品牌定位，訴求SUZUKI CARRY不只為所有頭家載「運」，更透過六大層面產品力的「贏」，讓每個頭家營運事業也「贏運」，在不同的生意場上，為百工百業贏得運轉先機。

TAIWAN SUZUKI表示，相較於一般乘用車主將車輛「拿來開」的觀點，商用車頭家更在意的是「用來賺」，SUZUKI CARRY在幫忙賺的首要關鍵就是「貨台」，品牌在此下足得以全球熱賣超過55年的真功夫。

大貨台低貨斗設計，貨台長寬高尺寸2565x1660x1160mm，讓裝載作業更高效率。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

SUZUKI在新車開發階段即做重點強化升級，首先在載運空間上，CARRY配置傲視同級長寬2565mmx1660mm的超大貨台，亦較前代 CARRY多出365mm的長度和75mm的寬度，且貨台離地高度僅750mm，讓貨物裝卸更輕鬆，至於載重能力更高達915kg（前代為835kg），能夠滿足不同行業頭家的多元需求。

同時，整個貨台都採用具有極佳防鏽蝕作用的鍍鋅鋼板，在底盤許多部位，例如凸緣和車架側面也都使用了密封劑與底漆。至於三邊開啟的側欄板更可適應不同的裝載情境，尤其狹窄的工地，可選擇開啟任一側讓貨物裝御更輕鬆，小細節是大尺寸把手，即使女性也能輕鬆將側欄板上鎖。SUZUKI已預先設想腰骨職業傷害的可能，不只考慮使用者的生意要贏，更要贏得省力，贏得健康。

CARRY最小迴轉半徑為4.4m，可靈活穿梭於街道巷弄，載運貨物無往不利。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

新世代SUZUKI CARRY所搭載的1.5L汽油引擎來頭不小，日本製造全新設計的節流閥、噴油嘴與進排氣岐管，大幅提升燃油效率，締造優異的14.7km/L平均油耗表現，大大節省頭家的荷包。另一方面，96.6匹最大馬力以及同級距最強的13.8公斤米扭力輸出，就算負重上山、載重爬坡都能游刃有餘，為每位車主帶來讓人驚豔的動力輸出與節能表現。

在安全面向上，SUZUKI CARRY將ABS、ESP、雙前座正面氣囊列為標準配備，還導入可抑制車輪打滑的EDC引擎拖曳控制、減少翻覆可能性的VSF車輛穩定電子控制系統、與日常行駛安全攸關的TPMS胎壓偵測系統、晶片防盜辨識等多樣配備，為出門在外拚博事業的每個頭家，提供周全的安全防護，也讓在家等候的妻兒老小，安心放心。

車內空間可移動距離達105mm，舒適再升級，長途駕駛也能提供舒適駕馭感。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

外觀特色之一：座艙保護鋼樑。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

外觀特色之二：高剛性大鐵床。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

外觀特色之三：側邊固定掛鉤。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

CARRY車室寬敞，更結合中控台整合式排檔桿、大量置物空間等實用設計。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

SRS雙前座輔助氣囊。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

多功能儀表資訊清晰。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

駕駛座側附加置杯架。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

副駕駛前方置物設計。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

目前TAIWAN SUZUKI正針對SUZUKI CARRY推出「9月超值專案」，即日起至28日，購車領牌送中油禮物卡1萬元，若為政府舊換新補助對象可更換為1萬元購車金；分期免頭款，首年0負擔專案。此外，本月全車系可享竊盜險、不限里程道路救援；來店試乘還有哈根達斯（100ml）可品嚐，限時優惠錯過不再。