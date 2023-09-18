SUZUKI CARRY自1976年全球上市至今，憑藉其強韌耐用的優異設計，於全球145個國家暢銷超過200萬輛，已成為輕型商用車的指標車型。現在，ALL-NEW CARRY更承襲堅實本質，以超大載重、節能油耗、安全防護以及靈活操控等特點，讓夢想起步的頭家，打拼事業快人一步。

SUZUKI CARRY自2019年導入台灣後，即獲得車主一致的好評，2022年，TAIWAN SUZUKI更針對CARRY進行全新的品牌工程，推出「贏運之道」的品牌定位，訴求SUZUKI CARRY不只為所有頭家載「運」，更透過六大層面產品力的「贏」，讓每個頭家營運事業也「贏運」，在不同的生意場上，為百工百業贏得運轉先機。

TAIWAN SUZUKI表示，相較於一般乘用車主將車輛「拿來開」的觀點，商用車頭家更在意的是「用來賺」，SUZUKI CARRY在幫忙賺的首要關鍵就是「貨台」，品牌在此下足得以全球熱賣超過55年的真功夫。

大貨台低貨斗設計，貨台長寬高尺寸2565x1660x1160mm，讓裝載作業更高效率。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
大貨台低貨斗設計，貨台長寬高尺寸2565x1660x1160mm，讓裝載作業更高效率。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

SUZUKI在新車開發階段即做重點強化升級，首先在載運空間上，CARRY配置傲視同級長寬2565mmx1660mm的超大貨台，亦較前代 CARRY多出365mm的長度和75mm的寬度，且貨台離地高度僅750mm，讓貨物裝卸更輕鬆，至於載重能力更高達915kg（前代為835kg），能夠滿足不同行業頭家的多元需求。

同時，整個貨台都採用具有極佳防鏽蝕作用的鍍鋅鋼板，在底盤許多部位，例如凸緣和車架側面也都使用了密封劑與底漆。至於三邊開啟的側欄板更可適應不同的裝載情境，尤其狹窄的工地，可選擇開啟任一側讓貨物裝御更輕鬆，小細節是大尺寸把手，即使女性也能輕鬆將側欄板上鎖。SUZUKI已預先設想腰骨職業傷害的可能，不只考慮使用者的生意要贏，更要贏得省力，贏得健康。

CARRY最小迴轉半徑為4.4m，可靈活穿梭於街道巷弄，載運貨物無往不利。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
CARRY最小迴轉半徑為4.4m，可靈活穿梭於街道巷弄，載運貨物無往不利。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

新世代SUZUKI CARRY所搭載的1.5L汽油引擎來頭不小，日本製造全新設計的節流閥、噴油嘴與進排氣岐管，大幅提升燃油效率，締造優異的14.7km/L平均油耗表現，大大節省頭家的荷包。另一方面，96.6匹最大馬力以及同級距最強的13.8公斤米扭力輸出，就算負重上山、載重爬坡都能游刃有餘，為每位車主帶來讓人驚豔的動力輸出與節能表現。

在安全面向上，SUZUKI CARRY將ABS、ESP、雙前座正面氣囊列為標準配備，還導入可抑制車輪打滑的EDC引擎拖曳控制、減少翻覆可能性的VSF車輛穩定電子控制系統、與日常行駛安全攸關的TPMS胎壓偵測系統、晶片防盜辨識等多樣配備，為出門在外拚博事業的每個頭家，提供周全的安全防護，也讓在家等候的妻兒老小，安心放心。

車內空間可移動距離達105mm，舒適再升級，長途駕駛也能提供舒適駕馭感。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
車內空間可移動距離達105mm，舒適再升級，長途駕駛也能提供舒適駕馭感。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
外觀特色之一：座艙保護鋼樑。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
外觀特色之一：座艙保護鋼樑。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
外觀特色之二：高剛性大鐵床。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
外觀特色之二：高剛性大鐵床。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
外觀特色之三：側邊固定掛鉤。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
外觀特色之三：側邊固定掛鉤。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
CARRY車室寬敞，更結合中控台整合式排檔桿、大量置物空間等實用設計。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
CARRY車室寬敞，更結合中控台整合式排檔桿、大量置物空間等實用設計。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
SRS雙前座輔助氣囊。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
SRS雙前座輔助氣囊。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
多功能儀表資訊清晰。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
多功能儀表資訊清晰。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
駕駛座側附加置杯架。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
駕駛座側附加置杯架。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
副駕駛前方置物設計。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）
副駕駛前方置物設計。（TAIWAN SUZUKI提供／陳大任台北傳真）

目前TAIWAN SUZUKI正針對SUZUKI CARRY推出「9月超值專案」，即日起至28日，購車領牌送中油禮物卡1萬元，若為政府舊換新補助對象可更換為1萬元購車金；分期免頭款，首年0負擔專案。此外，本月全車系可享竊盜險、不限里程道路救援；來店試乘還有哈根達斯（100ml）可品嚐，限時優惠錯過不再。

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