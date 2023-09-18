根據《ETtoday新聞雲》11日公布的最新2024總統大選民調，在四腳督的情況下，民進黨賴清德獲35.1％奪得第一，而國民黨侯友宜則是24.8％為第二，民眾黨柯文哲則是20.0％第三，至於鴻海創辦人郭台銘則是12.9%墊底。對此，柯文哲媽媽何瑞英17日看完民調就表示「我都不相信，民調都起起落落，到時候不知道誰會起來、誰會下去，所以我不太相信」，引發討論。

從《ETtoday新聞雲》11日上午公布最新一波民調可以看到，在民進黨參選人賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲「三腳督」的狀況，賴獲36.5%，但侯一下子提升5.3個百分點，來到29.5%居次；柯則是22.9%，值得注意的是，侯是唯一支持度上升的參選人。

而何瑞英17日在網路節目《下班瀚你聊》中看完民調後表示，「我都不相信，民調都起起落落，到時候不知道誰會起來、誰會下去，所以我不太相信」，何瑞英更強調，「是由天不由人，是天注定，我沒去過台北找過柯文哲」，而對於這次柯文哲選總統，何瑞英也坦言，「如果柯文哲選上，就是不能貪污」。