進口蛋爭議延燒近半個月，農業部卻遲遲無法止血，導致民進黨內頗有怨言，更有綠委擔心衝擊明年選情，17日傳出農業部長陳吉仲已請辭。而行政院證實，陳吉仲確實有口頭表達歉意，且願意負起責任，但院長陳建仁認為，現階段有責任持續向各界釐清質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，沒有所謂「請辭獲准」的情況。對此，前立委郭正亮17日就表示現在買的很多都是混蛋，現在在外面買到的茶葉蛋，也是進口蛋」，而主持人鄭亦真聽完更當場驚呼「你這個消息太震撼囉，這是非常震撼的消息」，引發討論。

郭正亮17日在中天節目《鄭亦真辣晚報》中表示，「陳吉仲雞蛋進口的事件本來是針對超思，那叫疑似圖利、謀財，人家在懷疑合不合理，但現在已經轉變成食安問題，已經進入害命階段」，郭正亮直呼，「本來是謀財，現在是害命，那害命就是一般民眾的事情，而且他完全不能解釋」。

郭正亮更指出，「現在那個雞蛋都混包，因為政府並沒有要求說，要特別標出進口蛋跟台灣蛋，所以現在買的很多都是混蛋，現在在外面買到的茶葉蛋，也是進口蛋」，而主持人鄭亦真聽完更當場驚呼「你這個消息太震撼囉，這是非常震撼的消息」。郭正亮最後更說，「我還擔心我們月餅的那個皮，搞不好也是進口蛋，坦白說陳吉仲下台的事情還是沒結束，還是要告訴大家蛋的流向」。