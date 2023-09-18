國民黨總統參選人侯友宜於美東時間16日晚間出席於紐澤西舉行的僑宴「全美台灣同鄉聯誼會」活動。知名刑事鑑定專家李昌鈺也到場支持。媒體人董智森17日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，過去民進黨在美國對國民黨做了很多批評、抹黑，侯友宜可以趁這次出訪講清楚，台灣的處境，自己歸納10個字：實力保和平，交流增理解。侯友宜這次出訪成果豐碩，讓藍營人很有信心，他也大聲喊出：不管機票多貴都要回來投票。

「這次侯友宜去，其實幾個重大的，都有一個鋪陳！」董智森表示，見到紐約市長之外，就是接受彭博訪問，就是我要講一番話給美國人知道。因為過去民進黨在華府，對國民黨做了很多批評、抹黑手法，這個就要講很清楚。

董智森提到，所以侯友宜這次去碰到很多美國政治人物，受到僑胞熱烈歡迎，讓很多人覺得國民黨回來了，包括碰到紐約僑界、碰到李昌鈺。

「然後侯友宜說：不論機票多貴，都要回來投票！」董智森指出，他也是讓大家知道說，這次國民黨的勝算非常大。

董智森強調，台灣的處境，自己歸納10個字：實力保和平，交流增理解。這是跟對岸講的，也是跟台灣人民講的，不要像民進黨每天劍拔弩張，跟人家作對，做很多對抗的事。實力，當然可能跟美國有很多合作。此外當然要跟中國大陸多交流，增進彼此的理解才能確保和平。

董智森直言，侯友宜這次出訪美國，成果比之前的政治人物要豐碩，這一點讓藍營的人很有信心，「中國大陸放心、美國放心、深藍也交心！」