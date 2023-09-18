台中一名女高中生庭庭（化名）在交友軟體認識潘姓男子，雙方透過Instagram、Telegram聯繫，彼此聊得很投機，庭庭還把自拍的裸露胸及身體影片傳給潘男，某天深夜雙方首度約見面，庭庭穿著高中校服赴約，當天就發生性關係。

雙方後續約會也都發生性關係，但後來庭庭不想再跟潘男見面，並說「我不要發生性行為」，對於潘男傳的訊息都已讀不回，沒想到潘男竟用庭庭裸體影像威脅，如不見面就將影片傳給庭庭家人或朋友。

「是你自從說要拿影片威脅，我才不理你的」、「你想要我怎樣，你才會刪！」庭庭心生畏懼也擔心影片外流，最後只好依照潘男指示，前往一處公園女性廁所，慘遭潘男強制性交得逞，後續潘男再用同樣的方式威脅，庭庭再被性侵1次。

庭庭隱忍不敢說，但卻發現「大姨媽」沒來，憂心很久後，前往婦產科檢驗竟然懷孕了，庭庭這才告知父母發生了什麼事，庭庭父母憤而報警提告。

潘男表示，與庭庭見面1至2次後，因為她穿高中制服才知道她是高中生，但高中生也可能已滿18歲，我與庭庭發生性行為是合意性交。

一審法官認潘男犯罪事證明確，為滿足個人之私慾，庭庭為少年身心發展尚未成熟，恐嚇、威脅庭庭後強制性交得逞，造成其身心傷害非輕；潘男否認犯行，又未庭庭達成和解、調解或賠償所受損害；一審法官依法處刑。潘男不服上訴，高等法院日前駁回。仍可上訴。

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