進口蛋爭議延燒近半個月，農業部卻遲遲無法止血，導致民進黨內頗有怨言，更有綠委擔心衝擊明年選情，17日傳出農業部長陳吉仲已請辭。而《美麗島電子報》董事長吳子嘉17日就表示，「陳吉仲辭職，民進黨就有能力幫他止血，蔡英文的立場她不願意讓陳吉仲走，所以明天陳吉仲不見得會辭職」，結果行政院17日就證實，沒有所謂「請辭獲准」的情況，引發討論。

吳子嘉17日在網路節目《董事長開講》中表示，「陳吉仲你要進口蛋，你就照規定來進口，找內行的人，叫術業有專攻，怎麼會找一個資本額50萬的公司來搞這巴西蛋？怎麼會幹這種事呢？而且拿全台灣人的健康開玩笑，這太離譜」。

吳子嘉更認為，「陳吉仲辭職，民進黨就有能力幫他止血，蔡英文的立場她不願意讓陳吉仲走，所以明天陳吉仲不見得會辭職，唯一的機會就是總統叫他不要辭，蔡英文很喜歡陳吉仲」。

而行政院17日就證實，陳吉仲確實有口頭表達歉意，且願意負起責任，但院長陳建仁認為，現階段有責任持續向各界釐清質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，沒有所謂「請辭獲准」的情況。