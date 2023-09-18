華為新機Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+上個月底開賣，引爆大陸搶購熱潮。網傳華為日前在黑龍江哈工大秋季校園徵才現場，祭出抽獎送Mate 60，原定500人的會場，湧入約2000人，甚至得提前1小時卡位。前駐紐西蘭代表介文汲17日在《新聞大白話》節目強調，逆境中能看出華為的突圍能力，在被打壓的時代，華為曾幫助茅台酒公司提升效能。如今浴火重生，連智能車都將遙遙領先，華為被譽為一個公司戰勝了一個國家！

介文汲表示，華為如果賣到600萬支，一年的收益大概就是1000億人民幣；如果賣到1500萬支的時候，收益就將近1500億人民幣；再加上明年3000到4000萬支，對華為的收益非常非常重要。過去華為一年曾經收益都是上千億人民幣，在疫情還有受到美國打壓之後，300億人民幣就不錯了。

介文汲強調，這支Mate60會讓華為整個公司的收益大幅恢復，恢復以後這個公司的競爭力會更強，在困境掙扎的時代，可以看出他的突圍能力非常強。華為做問界電動車，在智能駕駛跟智能座艙上面，展現了非常優異的領先。

介文汲指出，華為過去在困境的時候，還跟很有名的茅台酒廠合作，他幫茅台公司數位化，引用最尖端的人工智能科技，提升整個公司的效率。華為展現了一個精神，就是遇到逆境的時候，能夠冷靜沉著，靠自己的努力突圍，突圍以後就跟浴火重生一樣。

介文汲直言，所以人家說，華為是一個公司戰勝了一個國家！

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