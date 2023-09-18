桃園人氣排隊名攤「阿箴越南法國麵包」8月曾爆食物中毒案，受害者達520人，經市府衛生局調查，攤商疑似是製作蛋黃醬前，未落實雞蛋清潔造成食物中毒。名嘴歷史哥李易修17日在《週末大爆卦》節目強調，綠營竟然放過了桃園市長張善政，行政院安靜到不行，衛福部也沒說下令要追查。桃園市衛生局追查發現，桃園市很多蛋類加工品沒有標示來源的散蛋，加工製成蛋液，蛋液就拿來做蛋黃醬，造成大量食物中毒。

歷史哥提到，8月時曾發生蛋黃醬塗在麵包上，疑似過期造成食物中毒的狀況，後來統計有520個人受害，這是極大型的集體食物中毒事件。還記得高雄冰店的時候，好像40幾個人，就爆得亂七八糟，而且那還是高雄。

「結果你會發現，桃園出了一個大型的、500多人的食物中毒案件，結果我們的行政院安靜到不行耶！」歷史哥強調，衛福部也沒說下令要追查，然後整個民進黨側翼，竟然放過了張善政！大家不覺得很奇怪嗎？

歷史哥指出，但是桃園市衛生局還真的努力去追查，追到後來發現，桃園市很多蛋類加工品，很多是沒有標示來源的散蛋，這些散蛋就一起加工製成了蛋液，蛋液就拿來做蛋黃醬。如果這個邏輯鏈形成，如自己上次在節目中提及此事所質疑的，同樣是沙門氏桿菌，為什麼人家排隊名店多年來作業，從來沒有超標過，為什麼突然超標？一定是這個原液本身沙門氏桿菌就很多。

歷史哥表示，蛋液製成蛋黃醬，塗到麵包上這個空檔的時候，它的沙門氏桿菌就呈等比級數增長，才造成了大量中毒事件。所以大家不要真的覺得無感，所以婆婆媽媽會很在意。

「那天我們公司聚餐，我們家美眉沒有一個敢吃雞蛋！我們是去吃壽喜燒喔！」歷史哥直言。「蛤～！那蛋白質要怎麼補充？」旁邊台北市議員徐巧芯說，自己因為最近在減肥，每天要吃兩顆蛋，「你看，我就是最大受害者！」