對於農業部長陳吉仲傳出請辭後，前行政院長蘇貞昌認為是有人急著放話操作，非常惡劣。行政院隨後回應，沒有所謂「請辭獲准」的情況。對此，國民黨台北市議員徐巧芯諷刺「大局為仲」，而她最驚訝的是，「蘇貞昌還沒辭行政院長嗎？」

農業部長陳吉仲17日原本傳出已請辭獲准，預定下午出席位在高雄的全國漁業團體賴清德後援會也臨時缺席。

前行政院長蘇貞昌17日在輔選時受訪表示，陳吉仲到現在還沒有提出辭職，總統也沒有要他辭職，就有人急著放話操作，這非常惡劣。

國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯。（資料照片）

行政院隨後回應，陳吉仲確實有口頭表達歉意，且願意負起責任，但院長陳建仁認為，現階段有責任持續向各界釐清質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，沒有所謂「請辭獲准」的情況。

對此，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯諷刺「大局為仲」，她也說，最驚訝的不是一下新聞說陳吉仲已請辭獲准，一下又被慰留，而是⋯⋯蘇貞昌還沒辭行政院長嗎？