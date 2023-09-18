華為最新旗艦手機Mate60 Pro橫空出世，連蘋果緊接著推出全新iPhone 15都相形失色，在美國科技戰制裁下成功突圍。前立委郭正亮17日在《國際直球對決》節目強調，當年IBM老闆也認為自己的系統不可能被打敗，未來很多科技上的勝負都會這樣，認知到自己輸的時候，已經追不上了。

大陸資通訊大廠華為於8月29日預警推出最新旗艦手機Mate60 Pro，橫空出世的新機搭載由旗下公司海思製造的麒麟9000S晶片，疑似為大陸國產的晶片支援5G網路，一舉轟動國際。在中美貿易戰延燒之際，華為創辦人任正非帶領大陸高端技術，再下一城。

郭正亮表示，美國事實上並沒有深入去了解，華為這家公司是如何走過來的，然後他就用很簡單的，對中國大陸大企業的刻板印象去理解他，就是說你一定是靠大量的政府補助，然後有大量很便宜的貸款，你就是國營事業的再翻版等等。然後：奇怪？你怎麼沒有上市？你怎麼沒有走我們的路？你怎麼沒有拉一個美國的股東？他沒有辦法理解。

「這沒有辦法啦，你只能被步步打敗到，最終你終於面對了現實，你才會突然知道你失敗了！」郭正亮指出，事實上IBM就是這樣輸的，IBM在1980年代變成藍色的Blue、憂鬱的IBM，他始終不認輸！因為有一些朋友那時在IBM任職，那個老大非常驕傲，他就認為他那個系統是不可能被打敗的。他哪裡知道所有的筆記型電腦，竟然可以接到系統上面去？他認為這個架構怎麼可能打得過我呢？

郭正亮直言，我們未來會看到很多科技上的勝負，都是這樣造成的！「通常到你認知到你輸的時候，你就追不上了！」