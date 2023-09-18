桃園一名張姓男子為了向心儀的女子小瑜（化名）告白，竟然從陽台爬進對方住家。女方嚇到花容失色轉身要跑，卻遭到張男從背後一把熊抱，拉扯受傷。而張男見小瑜無意與他談話，竟以「鐵頭功」一頭撞上小瑜家客廳的矽酸鈣板牆面，撞凹一個洞。小瑜氣憤報警提告。張男一審被依侵入住宅、毀損等罪嫌判處有期徒刑10月。高等法院審理後，依照剝奪他人行動自由罪，判張男6個月有期徒刑、得易科罰金18萬元。

判決書指出，張男和小瑜有感情糾紛，張男於2018年10月16日上午，跑到小瑜位於桃園市楊梅區的住處按電鈴，見無人回應後竟然從陽台爬進小瑜家，並進入客廳。小瑜聽到陽台有怪聲，走出房間查看，發現張男爬進來家裡，她轉身往門外跑要下樓，卻被張男從背後環抱，將小瑜從樓梯間拉回來，拖拉過程造成小瑜腳指及腹部挫傷。

小瑜向法官表示，張男一直要把她往房間拉，還一直親吻她的脖子，搓揉她胸部，她十分害怕雙手抱胸，但對方把她壓在地上不讓她走。直到社區保全在門口大聲喝斥「你在幹什麼？把門打開」，才脫困獲救。期間張男試圖與小瑜對話，但女方並不願意和他交談，張男情緒失控，竟然用頭猛撞小瑜家中客廳的牆壁，造成矽酸鈣板材質的牆壁破損、凹陷，小瑜於事後報警提告。

審理期間，張男辯稱與小瑜是男女朋友，小瑜有說過可隨時去她家，他也有小瑜家的鑰匙，只是當天忘了帶出門。不過，小瑜則是指稱，張男有追求她，但她並沒有跟張男交往，同時否認有交付家中鑰匙給張男。並強調當天並沒有允許張男進入家中。

桃園地方法院審理後，認定張男擅自侵入小瑜住處，出手強行環抱拖住對方，並以頭部撞破對方住家客廳牆面，諸多行為致使小瑜心生恐懼，依侵入住宅及毀損等罪嫌判張男10月徒刑，得易科罰金，。張男不服上訴，高等法院審理後，依照剝奪他人行動自由罪，判張男6個月有期徒刑、得易科罰金18萬元。