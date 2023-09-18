華為最新旗艦手機Mate60Pro橫空出世，王者歸來的作業平台為引領未來萬物互聯的鴻蒙系統。前立委郭正亮17日在《國際直球對決》節目強調，華為從個人設備包括手機、穿戴，到車的智能平台，包括家庭、企業、環境，把所有數位智能系統連接起來，全世界沒有其他企業可類比。與蘋果不同，華為是在建構整個社會，未來出口也是整個生態系出口，所以他會沒有對手。高通也看到了這一點，所以說想跟第三個系統合作。

郭正亮表示，華為不只是一家手機公司，他是一家通訊、進入數位化時代之後又發展出各種人工智能的平台，從個人設備包括手機、穿戴，到車的智能平台，到家庭、到企業、到環境，所有的數位跟智能系統全部要連接起來，這個大概全世界沒有其他企業可以類比。

「華為不能用領先蘋果這種概念去理解啦，他跟蘋果根本就不在一個賽道上！完全不一樣！」郭正亮提到，蘋果在幹嘛？他在做蘋果TV，在做iPad、iPod，他基本上就是為了影音服務，現在還加上數位內容的製作，他會逐漸偏向娛樂，生活面、屬於個人娛樂、家庭娛樂的設備。

「這跟華為是完全不一樣的，華為是在建構整個社會！」郭正亮指出，整個數位社會，從個人到車、到家庭、到企業，當然也會包括政府，還有包括你的環境，整體的、人聯、物聯全部包括在內！他會變成這樣的一個，所以一直很難形容他是什麼企業，才發明一個詞叫「未來科技生態系」，他會創造各種平台，讓你全部都連在一起。所以未來如果運作順暢，當他出口的時候，就是整個生態系出口。

「所以，他就沒有對手！」郭正亮強調，比如說鴻蒙，他就不是只是為了手機平台，所以不是安卓可以比的，也不是iOS，不一樣！鴻蒙未來一定會發展成，比如說車輛在使用、企業在使用、家庭也在使用、物聯也在使用，這已經完全不是安卓的概念了，「我認為高通看到了這一點！」

郭正亮直言，所以高通說，他想要跟第三個系統來合作，因為他知道鴻蒙不是只有手機。大家會說到歐美賣不動，因為都是用手機概念來思考，但是你未來很可能會在別的地方用到鴻蒙，比方說中國大陸的電動車如果開始賣到歐洲，那歐洲人也開始用鴻蒙了，就會逐漸發現：我的手機也可以跟車子來連！所以未來搞不好買華為手機，是因為跟車子可以連，所以很難預測他會變成什麼。