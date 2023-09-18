美國參謀首長聯席會議主席密利今天表示，儘管烏克蘭反攻行動沒有「失敗」，基輔將俄羅斯部隊逐出國境這項更廣泛目標面臨「非常高的門檻」。

法新社報導，密利（Mark Milley）表示，烏方目前的反攻「比計畫制定者原本預期的更緩慢，但是一直穩步向前」。

「我知道有一些評論認為這場反攻多多少少已經失敗，但是它沒有失敗。」密利強調，烏克蘭還有著「大量的戰鬥能力，烏克蘭人並非強弩之末」。

談到達成諸如挺進南部海岸和收復馬立波（Mariupol）等更遠大目標的可能性時，密利表示自己不想要「作出預測」。

他表示，從敵人的占領之中解放所有烏克蘭領土，以及「將所有俄羅斯人完全踢出」的整體戰略「需要作出重大努力」。

「將所有20萬或更多的俄軍從遭到俄羅斯占領的烏克蘭領土驅逐出去，這需要相當長的時間。門檻很高，這麼做需要很長時間。」（譯者：何宏儒）1120918