大陸南京女子王夢琳今年32歲，卻已經與癌症抗爭了18年。她在14歲的時候確診骨肉瘤，2015年確診第二個原發癌癥乳腺癌，最近幾年更是每年查出一種新的原發性癌症，目前確診5種癌癥。王夢琳說，「和這些腫瘤相愛相殺了18年，我再也不是當初那個膽小的我了，有老公、家人、朋友的支持鼓勵，讓我可以重拾信心。」

綜合陸媒報導，這幾天王夢琳正在廈門求醫，下周又要到廣州請一位肺癌專家診斷。18年的抗癌鬥爭讓她身心俱疲，所以曾在13日投書網站，希望能得到專家、病友等人的幫助。1991年夏天，王夢琳出生在南京。她父親是一位大學老師，母親在企業工作，一家人過著平淡而幸福的生活。但是，一切在2005年發生了轉變。

那一年王夢琳14歲，正在上初三，有一天下課的時候，她的左胳膊不小心撞在了階梯教室的扶手上，被撞部位幾天後開始腫起來，一直未見好轉，大約一個月後感覺到了異常，去醫院拍片發現已經發生了溶骨現象，需要立刻住院治療。

她還記得那天是2005年12月13日，也是人生中第一次住院。經過一系列檢查，最後判定可能是惡性骨肉瘤，但具體是哪一種無法判定。醫生原來認為需要截肢，後來經過化療和手術，保住了左臂，但是切除了一根尺骨。後來經過了2個療程的化療，2009年又做了一次修覆手術，從她的左腿取出腓骨以及胯骨上的部分骨頭植入胳膊。

2010年，王夢琳平安度過了5年危險期，實現了骨肉瘤臨床治癒。但是，病魔不肯放過她。2015年10月，王夢琳正處於工作上升階段，厄運又一次降臨，她在體檢中被查出左側乳腺有腫塊，醫生高度懷疑是腫瘤。她得知結果後，在醫院的長廊哭了很久，不過在愛人的安慰下漸漸振作起來，開始了乳腺癌的求醫治療。

在穿刺檢測後，病理提示左側乳腺癌不是早期，並且左側腋下淋巴結有轉移，這個乳房必須要全切，以防後續復發轉移。同時檢查時發現右側乳腺有纖維瘤，和醫生溝通手術中一起取掉，但在手術中的快速病理檢查中發現，右側纖維瘤下方還有一個小腫塊，屬於雙側乳腺癌。

當時王夢琳處於手術麻醉之中，母親替她做了右側也全切的決定。「手術出來的我發現雙側乳房全切，情緒瞬間就爆發了，眼淚止不住地流，閨蜜告訴我，母親做過決定後就在手術室前哭了，但也是沒有辦法。」

在朋友和家人的安慰下，她逐漸恢復平靜，接受了這個事實。經過小半年的痛苦治療，她又回歸了正常生活。後來她又接受了乳房重建手術，植入了假體，生活似乎平靜了下來。

然而平安的日子只過了5年。2021年，在醫院的一次複查中發現，王夢琳的肺部有一個結節較之前明顯增大，醫生懷疑是早期肺癌。「當時的我又一次被拉下了深淵，無法平靜，醫生讓回家等待手術，等待的這半個月中我在想，為什麽我會得這麽多癌症？我平時飲食健康，不熬夜不喝酒，唯一可能就是基因的問題。」

王夢琳說，和這些腫瘤抗爭了18年，大大小小做了10次手術，還經歷了化療、放療、靶向藥治療以及各種報告單帶來的強烈衝擊。但是，王夢琳依然有很多疑慮，以前都是發現問題，解決問題，可能間隔5年、10年出現一種新癌症，現在感覺有點失控，幾乎每年都能查出一個新的腫瘤，所以希望找到全面性的治療方案。

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