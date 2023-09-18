比醫生更厲害？國外一名男童自4歲開始就飽受各種疼痛折磨，包括磨牙、走路不協調、長不高等，3年內求助了17名醫生，卻依舊找不出原因，最後走投無路決定嘗試「ChatGPT 」，沒想到意外找到病因，動手術後總算解決了這個問題。

根據《TODAY》報導，女子考特妮（Courtney）的兒子亞歷克斯（Alex）4歲時開始感到身上疼痛，每天必須服用止痛藥，起初她以為是蛀牙，便帶去看牙醫，但醫生排除了一切，告知亞歷克斯可能正在磨牙，並認為專門治療呼吸道阻塞的醫生可以提供幫助，後來在亞歷克斯的上顎放了一個擴張器，情況有所改善。

怎料，考特妮發現亞歷克斯不再長高，因此去尋求兒科醫生幫助，醫生認為是新冠疫情對發育產生的負面影響，還發現亞歷克斯左右腳不平衡，「他會用右腳走路，然後左腳拖著」。然而在物理治療開始前，亞歷克斯出現嚴重頭痛，只好去請教神經科醫生，被告知有偏頭痛，因此又轉到耳鼻喉科，檢查是否有鼻竇或呼吸道導致的睡眠問題。

考特妮求助ChatGPT，竟意外找到答案。（示意圖／翻攝自pexels）

只不過，無論看了多少位醫生，專家只會解決自己領域的專業。物理治療師認為亞歷克斯患有下疝畸形，會造成大腦異常，考特妮開始去拜訪更多醫生，包括其他兒科醫生、兒科內科醫生、成人內科醫生和肌肉骨骼醫生，但仍然沒有找出原因。

3年以來，考特妮帶亞歷克斯拜訪17位不同的醫生，卻沒診斷出真正病情，沮喪不已的她註冊ChatGPT，並輸入相關的症狀，希望得到答案，結果判斷是罹患「脊髓拉扯症候群」（tetheredcord syndrome），是一種由組織附著引起的神經系統疾病，因為限制脊髓在脊柱內的移動，才會造成異常拉伸，引發疼痛。

考特妮馬上帶亞歷克斯帶醫院就診，神經外科醫生證實病情，隨後動手術，目前仍在康復中。對此，哈佛大學流行病學博士安德魯（Andrew Beam）指出，ChatGPT可以成為診斷的好夥伴，因為它可能不像醫生有盲點，但不可能取代臨床醫生的專業知識，「ChatGPT有時找不到會亂給答案，實際上並不存在」。

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