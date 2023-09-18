日本一名獲封「陰溝人」的36歲無業男子，15日被指躲在地下水溝，偷拍路過女高中生的裙底風光，遭依《性姿態攝影處理法》逮捕，此為他第三度偷拍被抓。之前曾有受害女子朝水溝蓋望去，正好與他四目相覷，當場嚇了一跳。

根據《NEWSポストセブン》報導，警方8日獲報，一名受害女子稱在神戶市東灘區地下水溝發現一部智慧型手機，想要通報遺失。然而，警員到場發現，取出的智慧型手機居然還在錄影，便以偷拍案件偵辦。後來東灘區警方14日看到匍匐於地下水溝的36歲平井泰臣，攔查得知對方正與此案有關，並在他的手機發現受害女子的影像，隨即執行逮捕。

其實，平井泰臣已是第三度偷拍遭逮。早在2013年6月6日，他躲進東灘區一處寬約30公分、深約50公分的地下水溝，偷窺20多歲女子的裙底風光。平井泰臣當時被抓坦承，自己是從早上8時潛入地下水溝，並藉水溝蓋的孔洞偷窺路過女子內褲。

到了2015年8月16日上午8時左右，一名受害美髮師因在東灘區路旁的地下水溝發現疑似露出人類頭髮，靠近一看就與平井泰臣四目相覷，嚇得立刻報警。就在平井泰臣兩度被捕之後，他的母親受訪表示，「兒子從小就很喜歡躲到水溝或狹窄的地方，升上國中後也持續這麼玩耍，好像還沒擺脫孩子氣，隨著年紀增長，又把興趣與性連結，才會做出這樣的事情。」

與此同時，平井泰臣也因犯下多起偷拍案件，而有「陰溝人」的稱號，如今第三度遭逮再度引發議論，目前東灘區警方正在調查他是否還有其他犯罪紀錄。

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