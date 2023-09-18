某家具行員工最近PO文指控，今年2月收到一名YouTuber合作邀約，決定贊助定價逾4萬元的沙發，沒想到商品寄出後，遲遲沒看到該名YouTuber拍攝的影片，直到警告對方「將採取法律途徑」，才有一段長度約2分鐘的影片，但沙發只出現1秒，氣得原PO上網爆料；該名YTR事後向廠商道歉。

原PO在家具行工作，他指控，今年2月收到某YouTuber的女友來訊，希望能合作，以業配影片的方式，由家具行贊助一組沙發，再由該YouTuber發文分享、拍業配影片。沒想到沙發5月到貨，影片卻一直沒看到，傳訊息給窗口（女友）也是不讀不回。

直到私訊YouTuber本人，才知道因裝潢進度嚴重拖延，才遲未拍片。原PO要求對方歸還沙發款項，否則將採取法律途徑，YouTuber一聽，終於給出審片、上片的時間。

不料影片效果不如預期，沙發露出畫面僅1秒，且YouTuber全程坐在沙發上說話，根本看不見商品全貌，就連發布的貼文，品牌名稱都寫錯。事後，原PO更新，已接到對方道歉，雙方約定，待新影片上線後，文章再撤下。