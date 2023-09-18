農業部為解決台灣缺蛋危機，專案進口雞蛋，不僅引發超思、誤標效期爭議，又被發現混入國產雞蛋中。媒體人吳子嘉點名兩人，指出副總統賴清德是醫生、公衛碩士，記者問到蛋的事情，他卻笑笑迴避不回答；另外一位則是行政院長陳建仁，是公衛博士，在進口蛋這件事發生後，竟不見人影。

吳子嘉17日在《董事長開講》網路直播節目中表示，台中市長盧秀燕只要求一件事情，把蛋的流向說清楚，這些蛋到底去哪裡了，她也只能去追蹤。

吳子嘉指出，庫存蛋飄洋過海40天，不要想說要賣掉，台灣老百姓有誰敢去買蛋。行政院副院長鄭文燦卻說「政府跟民間合作搶蛋成功」，居然要我們去感謝這些搞蛋的人。

吳子嘉點名兩人並質疑說，賴清德身為醫生、是公衛碩士，他跑去幫民進黨立委參選人許淑華站台時，記者問到蛋的事情，他卻笑笑地迴避不回答。另外一位則是陳建仁，是公衛博士、中央研究院院士，但在進口蛋這件事發生以後，陳建仁從頭到尾不見人影，就像是人間蒸發了。

吳子嘉認為，苦主就是賴清德，賴清德2024若是敗選，就是被這些人害死的，因為他們每個月都給他出紕漏。