這個月底有可能再看到西北太平洋「颱風大亂鬥」嗎？跡象顯示有機率、待觀察。先說近的，今起一連4天午後對流發展旺盛，山區有大雨機率，擴及部分平地甚至有雷雨，尤其高、屏一帶機率較高。

最新模式模擬，今起至周四各地天氣晴朗，白天偏熱，高溫逾35度；清晨又明顯偏涼，溫差相當大。局部山區中午過後有陣雨或雷雨，高雄、屏東平地有局部大雷雨機率。今各地氣溫：北部22至36度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至36度。

周五、周六兩天，微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風，迎風面北海岸、東北部有短暫雨，高溫也稍微下滑。到了下周日（24日），東半部有雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，各國模式模擬，9月進入下旬後，25日至27日這段期間，西北太平洋又有多個熱帶擾動發展跡象，不過各家模式模擬的生成時間、位置不斷調整，且差異不小，應持續觀察。