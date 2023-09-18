德國首都柏林地標布蘭登堡大門的立柱今天被抗議氣候變遷的社運人士噴灑黃色和橙色油漆。他們力促於2030年之前停止使用化石燃料的訴求。
路透社報導，柏林警方在舊稱推特、已經更名的社群平台X上指出：「所謂『最後一代』（Last Generation）成員今天上午用從滅火器中噴出的橘色油漆，對布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）東側的立柱噴灑。」
警方並表示，注意到抗議人運用液壓升降裝置，警方阻止他們攀爬這處地標建物，並且當場逮捕所有14名成員，對這起財產毀損案件展開調查。
總部設在德國的「最後一代」和英國環保團體「攔住石油」（Just Stop Oil）都是橫跨全歐洲的公民抵抗運動聯盟A22的成員。
「最後一代」在X平台上傳噴漆時的照片指出：「除非提倡轉向，否則我們不會停止抗議。我們最晚必須於20230年之前停止使用石油、天然氣和煤炭。」（譯者：何宏儒）1120918
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