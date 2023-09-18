「流浪動物零安樂死」政策2017年正式上路，卻也造成全台收容所大爆量的窘況，甚至加劇地方生態及社區品質的負面影響，多數專家認為「TNR」（捕捉、結紮、放回）才是解決社區流浪動物的根本之道，「相信動物協會」也實地至偏遠地區探勘，落實浪犬TNR控管犬隻數量，卻多次慘遭狗主人持刀威脅，讓絕育之路危機四伏。

「他就這樣揮著刀，說要砍死我與小狗。」相信動物協會組長嘉馨表示，她曾前往北部偏遠地區，遇見一位飼主不但不願讓狗兒結紮，甚至拿武器威脅動保夥伴「不讓牠生，就要牠死」的觀念讓人連連搖頭。

相信動物協會指出，目前《動物保護法》已明訂家犬不結紮將被處以5到25萬元罰款，但有許多飼主仗著地處偏避、無人檢舉，將繁殖狗兒當作樂趣。協會人員曾看過籠中的母狗「乳頭腫如葡萄」，明顯已生育過多胎，當協會要將狗兒接走時，飼主還依依不捨交代「要好好對牠」，看似對狗兒用情頗深，卻殘忍地讓牠在生育困境中不斷循環。

動保團體實地深入偏鄉山區探勘，發現TNR觀念並不普及，連「家犬」都無法落實絕育，造成犬隻繁衍不停的窘況。（圖／報系資料庫）

主人缺乏動物保育觀念，被他們飼養的狗兒命運更悲慘，協會土方煉鋼到偏遠地區挨家挨戶拜訪，發現許多狗兒不但沒「落實結紮」，甚至還被不當飼養。

相信動物協會提到，這些狗兒不是被籠養、鍊養就是被放養，甚至也有被當成「工具」使用的狗，主人缺乏餵養知識，讓這些無辜小狗通常都三餐不繼，只靠主人的廚餘飽食，別無選擇的小狗也只能這樣失去健康與自由，終其一生。

協會透露，因為絕育觀念不夠普及，即便政府有各項政策，這些狗主人往往仍認為狗兒結紮屬於家務事，並未意識到絕育是飼主責任，造成整個社會都需要幫他承擔後果，而成了「家犬」卻沒辦法被好好對待的狗兒，也是浪犬在外流竄的根源之一。

相信動物協會組長嘉馨指出，偏鄉飼主沒有「絕育」是飼養人責任的觀念，變相成為社會的重擔。（圖／趙世勳攝）

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