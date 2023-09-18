相信動物協會長年投入絕育工作，深入北部偏遠地區逐戶拜訪，卻發現絕育觀念不夠普及，造成許多狗不但沒依照政策「落實結紮」，甚至還被「不當飼養」，讓這些無辜生命失去健康與自由，終其一生。

「有人養真的比較好嗎？」相信動物協會執行長郭璇質疑，在缺乏養狗知識的地區，出現「不當飼養」的狀況屬於常態，對此她感到無比痛心，即便努力的讓該地的狗兒完成絕育，但條件匱乏的生活環境仍讓整個團隊憂心忡忡。

在缺乏保育知識的地區，飼主對狗兒「不當飼養」的狀況屬於常態。（圖／翻攝自相信動物協會臉書、本刊繪圖組）

相信動物協會發現許多家犬仍過著水深火熱的生活，尤其偏遠山區較為常見，牠們不是被籠養、鍊養就是被放養，主人隨便丟個廢容器接雨水給狗喝，偶而餵食廚餘，讓許多犬隻瘦的像皮包骨，無辜的犬隻被迫在窘困環境內求生，殘忍景象仍讓團隊感到震驚，怎麼也想不到這些竟是有人飼養的「家犬」。

更恐怖的是，這些狗兒還會「推陳出新」，協會再次到不當飼養的飼主處拜訪時，卻發現狗兒已經「換了一批」，原本的狗消聲匿跡，狗主人起初不願吐實，再三追問下才坦承，原本養的狗放出去晃，回來被捕獸夾夾傷，山區無從醫治，死了就繼續養新狗，就這樣不停的把狗當作工具淘汰換新，而這種恐怖的觀念在山區卻是習以為常。

相信動物協會執行長郭璇認為，狀況越惡劣就越要費力防守，希望未來能將浪犬問題翻轉。（圖／趙世勳攝）

郭璇表示，也有不少飼養多犬的飼主以為絕育沒那麼緊急，於是一拖再拖，不小心就繁衍出了更多的小狗，對小生命手足無措的飼主們，不是胡亂送養就是裝箱丟包至廢棄山區，任由無辜生命自生自滅，也造成浪犬問題日益嚴重。

郭璇強調，狀況越惡劣就越要費力防守，雖然絕育觀念不夠普及，導致這些飼主有根深蒂固的錯誤觀念，隨然無法在短時間內讓環境翻轉，但團隊深信只要從源頭讓狗變少，未來仍有機會讓浪犬問題得以控制，讓流浪動物得以與社會安然共存。

透過教育從小開始宣導TNR政策，配合保育觀念與時俱進，才能讓流浪動物與社會安然共存。（圖／方萬民攝）

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