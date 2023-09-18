由川谷繪音擔任主唱的日本樂團「indigo la End」，9月12日晚間在新北拍攝MV，時報周刊CTWANT接獲爆料前往當地，果然直擊到4位樂團成員們大逛夜市狂嗑牛肉麵，還點了涼拌皮蛋豆腐等小菜，飽餐一頓後，整個大隊轉至附近的宮廟繼續拍攝工作，如此大陣仗也吸引不少當地民眾前來駐足觀看。
9月12日晚間7點50分，本刊接獲讀者線報，由2016年因與混血女星貝琪鬧出不倫戀的而被稱「世紀賤男」的川谷繪音，帶著自己擔任主唱的「indigola End」樂團，與吉他手長田卡帝士、貝斯手後鳥亮介、鼓手佐藤榮太郎，正出現在新北市一處夜市進行拍攝工作。一行人邊走邊拍，逛完一段後便駐足於牛肉麵攤，團員們指著攤位上的招牌研究，一旁的工作人員則在幫忙翻譯點菜。
入座用餐前，川谷繪音和鼓手還順道看了隔壁攤的衣服，討論了一會兒才坐定準備用餐。4位成員就這樣跟著一旁的民眾並排而坐，除了每人一碗麵外，還點了涼拌皮蛋豆腐和一些小菜。8點12分，大夥兒飽餐後，又在夜市散步了一會兒，川谷繪音手上拿著小風扇吹風散熱，一行人走到路口的空地，工作人員則找了個角落取景，為4人拍照片。
隨後，眾人上車，團員搭乘一輛廂型車，其他工作人員則搭另一輛。幾分鐘後，車子開到附近的鎮南宮，而這邊早有其他工作人員將燈光和道具準備好，團員們下車後便拿上道具，服裝和化妝師趕緊幫4人調整妝容，緊接著就進行拍攝工作，一分鐘都不浪費。
當晚現場除了廟方的人員外，還有不少民眾慕名前來觀看來自日本的「indigo la End」站在香爐前拍MV，不到兩個小時，晚間10點出頭，就完成了拍攝作業，工作效率相當不錯。
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