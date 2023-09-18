「電視教父」王偉忠近期忙著宣傳自己監製的舞台劇《謝謝大家收看》，時報周刊CTWANT接獲讀者提供，本月初他與金鐘獎最佳主持人高怡平在台北忠孝東路的法式餐廳用餐，同行的還有另兩名女性友人。用餐期間，餐廳老闆、華泰大飯店集團二代陳昶福都特地出來打招呼並介紹食物，高怡平甚至吃到拍手鼓掌，遇到美食真情流露。

本刊讀者於9月1日晚間在台北市大安區一間法式餐廳用餐時，鄰桌就坐著王偉忠、高怡平與兩名友人，王偉忠穿著長袖白襯衫、短褲，腳踩球鞋一身輕便，邊吃法餐邊喝紅酒，非常享受。席間，頂著招牌光頭加上濃密鬍子的餐廳老闆陳昶福圍著圍裙走到桌邊和王偉忠聊天，王偉忠則將一隻手隨意的放在椅背，愜意悠閒。

用餐期間，餐廳老闆陳昶福到王偉忠桌邊聊天。（圖／讀者提供）

而餐廳裡的另一四人桌，則有最近因持有毒品遭判緩刑的網紅兔美與友人們，一行人也正在用餐，其中一名女性朋友似乎認得王偉忠，相互打完招呼後還寒暄了一番，最後王偉忠用餐完畢主動起身到鄰桌向四位女性致意，兩位長髮及腰的女性穿著火辣短裙，看到王偉忠走過來馬上起身回禮，倒是兔美先是悠閒地坐在位置上，待王偉忠與友人閒聊了幾句後，她才起身和大家一起站著陪聊幾句。

近期王偉忠正忙彩排自己監製的舞台劇《謝謝大家收看》，這次也是他最後一次舞台劇的擔綱演出，該劇將南部小孩上台北遇到的種種搬上舞台，王偉忠說：「這不只是他的故事，也是四年級生的故事。」而早年曾在當臨演時被王偉忠臭罵的郭子乾則飾演主角「忠偉哥」，于子育十多年前年剛從歌手跨界為演員時，與王偉忠合作受到不少「驚嚇」，如今則在舞台劇中詮釋王偉忠的媽，甚至可以罵王偉忠，還真是風水輪流轉。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

王偉忠到鄰桌找朋友打招呼，同桌的還有網紅兔美。（圖／讀者提供）

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