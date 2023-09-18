China's spy balloon: What we've learned

今年1月至2月間，有多個來自中國大陸的高空氣球飛入美洲多國空域，引發外交事件。美國和加拿大認為這些氣球是用於偵察和蒐集情報的「間諜氣球」，而陸方則稱其為民用無人探測氣球。時隔七個月，美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）上將17日接受媒體專訪時表示，美情報局機構非常肯定地說，2月被擊落的中國大陸氣球，沒有在美國上空收集到情報。

密利接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時表示，美情報局機構確認今年2月被擊落的中國大陸氣球沒有在美國上空收集到情報，因為氣球飛行高度相當高且氣流強，大陸無法控制氣球的移動，且這一強氣流讓氣球無法靠馬達逆風移動。另據今日俄羅斯報導，密利在接受美國廣播公司ABC News訪問時說，美國情報機構現在相信氣球確實被風吹偏離了航線，情報界評估「那個氣球沒有收集到情報」。

儘管密利告訴ABC News氣球沒有收集情報，但它配備了必要的傳感器和發射器來收集情報。「我想說，這是一個間諜氣球，我們高度確定地知道它沒有收集到情報，並且沒有將任何情報傳回中國。」

今年2月，北京和華盛頓間關係因中國大陸氣球穿越整個美國領土並在大西洋上空被擊落的事件而變得緊張。美國聲稱它是用於收集情報資訊，而北京則予以否認，稱它是氣象氣球，進入美國領空是意外。