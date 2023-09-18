太空人18日對戰皇家的比賽出現古怪的鏡頭，一壘手阿布瑞尤（José Abreu）為了擋下隊友的暴傳，居然異想天開把自己的手套投擲出去阻擋。在大聯盟當了26年總教練的貝克（Dusty Baker）說：「我不記得有看過這種事。」阿布瑞尤還真的把球擋下來，但這是一個違規動作，皇家跑者因此推進兩個壘包！

此事發生在第2局下半，皇家波特（Logan Porter）打成本壘前彈跳球，太空人投手瓦德茲（Framber Valdez）撿球翻身傳一壘，但是暴傳，阿布瑞尤急中生智丟擲手套攔截成功，否則那球就要滾到外野去了。一壘跑者拉夫丁（Nick Loftin）跑上三壘，打者波特站上二壘。

這個怪異鏡頭讓幾位裁判集合開會，宣布阿布瑞尤違規守備。依據大聯盟規則，野手如果投擲手套來阻擋打者的球，必須讓跑者推進三個壘包；不過阿布瑞尤阻擋的是自己隊友的傳球，所以跑者只推進兩個壘包。

皇家總教練昆崔羅（Matt Quatraro）向裁判抗議，因為阿布瑞尤丟手套的時候，拉夫丁已經越過二壘，按理他應該（推進兩個壘包）回本壘得分。裁判向聯盟請求重播被拒，這球不能重播，結果認定拉夫丁停在三壘，算起來是皇家吃虧。所幸瓦特斯（Drew Waters）後面高飛犧牲打送回拉夫丁，不然皇家就被完封了，太空人終場7比1獲勝。